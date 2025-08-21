HOYSuscripcion LR Focus

Famoso streamer fallece durante transmisión en vivo en Francia: autopsia revela la causa de su muerte

El streamer francés falleció a los 46 años durante una transmisión en vivo de casi 300 horas, lo que generó gran preocupación entre sus seguidores al ver que no se movía.

El streamer francés Jean Pormanove falleció durante una transmisión en vivo en su canal de Kick, que se prolongó por casi 300 horas.
El streamer francés Jean Pormanove falleció durante una transmisión en vivo en su canal de Kick, que se prolongó por casi 300 horas. | Foto: Composición LR/ Difusión

El popular streamer Raphaël Graven, de 46 años, conocido en redes como Jean Pormanove o JP, falleció el último lunes durante una transmisión en vivo que se prolongó por casi trece días en Niza, Francia. Graven, figura destacada en la plataforma de streaming Kick, participaba en un reto extremo en el que fue objeto de constantes burlas y agresiones por parte de otros participantes, lo que generó gran preocupación entre sus seguidores.

Durante su carrera, Graven acumuló más de un millón de seguidores gracias a sus transmisiones, en las que con frecuencia era el centro de desafíos humillantes y agresivos realizados junto a otros streamers.

PUEDES VER: Ibai queda sorprendido luego de que pan con chicharrón superara el millón de votos en 'Mundial de Desayunos': "Lo siento, mexicanos"

¿Cómo fue la última transmisión de Graven?

La última transmisión de Graven, que duró casi 300 horas, mostró momentos perturbadores, como cuando se despertaba por el ruido de una motocicleta o cuando le arrojaban agua mientras permanecía acostado. Durante ese periodo, los espectadores, al notar que Graven ya no se movía, comenzaron a donar dinero y a alertar a otros streamers sobre su estado. En muchos de los videos previos, Graven fue blanco de bromas pesadas, como recibir impactos de bolas de pintura o ser rociado con agua.

French Streamer Jean Pormanove, 46, Found Dead in His Home by Police

Jean Pormanove recibió muestras de solidaridad tras su fallecimiento en redes sociales. Foto: Difusión

Tras su fallecimiento, el streamer recibió numerosas muestras de solidaridad en redes sociales, y la plataforma Kick anunció la expulsión de todos los involucrados en la transmisión, además de una revisión de su política de contenido.

PUEDES VER: Influencers niegan haber sido cotizados por el INEI para publicidad en los Censos Nacionales 2025: se ofrecía S/30.000 por video en TikTok

¿Qué reveló la autopsia de Jean Pormanove ?

La autopsia reveló que la muerte de Jean Pormanove no estuvo relacionada con un trauma externo ni con la intervención de terceros, según el fiscal Damien Martinelli. No se hallaron lesiones internas significativas, salvo algunos hematomas y marcas antiguas. El informe preliminar sugiere que el fallecimiento podría obedecer a causas médicas o toxicológicas, debido a que Graven tenía antecedentes de problemas cardíacos. Sin embargo, se solicitaron pruebas adicionales para esclarecer por completo las causas de su muerte.

