Otra figura del canal de streaming La Roro Network renunció. Durante la reciente emisión del programa BEO Noticias en YouTube, el periodista Martín Riepl reveló su salida del espacio digital, anteriormente, una acción similar la hizo Fátima Chávez. Así mismo, el comunicador comentó que se siente apenado por dejar esta nueva experiencia profesional y retornará a un medio tradicional. Sin embargo, dio muestras de incomodidad hacia el youtuber Carlos Orozco y dejó entrever que su salida fue anticipada.

Martín Riepl explica que su salida de La Roro Network no es inesperada

Hace poco, el periodista Martín Riepl detalló que dejará el programa BEO Noticias en La Roro Network. Expresó su agradecimiento al equipo de producción y que incluso su paso profesional por este nuevo formato le resultó gratificante. También resaltó que su renuncia ya estaba programada para este 2026 tras conversaciones con el youtuber Carlos Orozco en diciembre.

"No es una decisión intempestiva, la mía y esto lo sabe mi familia de BEO. Ya le había avisado a Carlos por lo menos hace unas dos semanas, creo que incluso antes de Año Nuevo, que había recibido varias ofertas laborales y una de ellas la había aceptado", describió. Sus declaraciones se dan en referencia a la sorpresiva renuncia de Fátima Chávez a La Roro Network, quien solo estuvo apenas 2 semanas como conductora del programa BEF.

Martín Riepl deja entrever su molestia con el youtuber Carlos Orozco

De otro lado, el comunicador Martín Riepl fue enfático con la descoordinación que se habría dado con Carlos Orozco por la fecha de su salida del canal. Cabe resaltar, que el youtuber se adelantó a la información de su renuncia al canal al dar explicaciones sobre el caso de Fátima Chávez. "Me hubiera gustado, señor CEO, que al menos coordinemos el anuncio que ibas a hacer", indicó con incomodidad.

Así también, deslizó que su salida del programa BEO Noticias estaba programada para la quincena de febrero y no en enero. "Creo que Carlos me está votando antes porque había hablado con Carlos que me quedaba a la quincena de febrero. Pero Carlos, si tienes algo que decirme, dímelo de una vez. Si quieres que me vaya antes, me iré antes", resaltó.