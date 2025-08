El sábado 2 de agosto se desarrollaba 'La Noche Dorada' 2025, un evento en el que diversos streamers peruanos e internacionales se enfrentarían en un ring de box. Sin embargo, luego del enfrentamiento entre GlogloKing y Shadoune, un hombre irrumpió en el ring de 'La Noche Dorada'.

El hombre ingresó de manera inesperada al escenario y le quitó el micrófono al presentador, quien quedó sorprendido por el hecho. Seguidamente, intentó presentarse a él y su canción, pero a los pocos segundos fue detenido por el equipo de seguridad del evento y retirado del cuadrilátero.

La reacción del presentador ante sujeto que irrumpió en el cuadrilátero de La Noche Dorada 2025

El presentador del evento se encontraba presentando la segunda pelea, Zully vs La Pinky, cuando el escenario fue invadido por un sujeto que le arrebató el micrófono para intentar cantar su canción. Luego de que la seguridad del evento retirara al hombre, el locutor, molesto, dirigió unas palabras al sujeto:

"Me pica la mano, hermano, me pica la mano, pero tengo que mantenerme", dijo el conductor del evento, incómodo. Tras el abrupto momento, el presentador buscó retomar el control del show: "Cosas que pasan en vivo, hermano, yo sé que buscas tu oportunidad y yo te entiendo, pero estamos hablando de respeto y yo no te he faltado el respeto en ningún momento. Sí, y por respeto al evento, no respondo también. Así que , continuemos con esto."

Finalmente, el presentador dejó el insólito hecho atrás y continuo con el show: "Nada, ya pasó, listo. Fuerte la bulla para ustedes, vamos a ver, no bajen la vibra, hermanos".