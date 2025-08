El sábado 2 de agosto, el Perú será testigo de una serie de enfrentamientos entre streamers peruanos. ‘La Noche Dorada 2025’, organizada por ElZeein, contará con combates de boxeo amateur protagonizados por diversos creadores de contenido: Fanodric vs. Dafonseka, Cristorata vs. Cañita, Zully vs. LaPinky, y Smash vs. Kingteka.

Una de las peleas que más expectativa genera es la de Glogloking vs. Shadoune, ya que ambos se han lanzado declaraciones para calentar la previa. En una de ellas, el streamer peruano afirmó que Shadoune siempre se ha caracterizado por quedar en segundo lugar en sus batallas. Por su parte, el creador de contenido francés le respondió que sus golpes lo derrotarán sin ningún problema.

¿Dónde puedo ver Glogloking vs. Shadoune en La Noche Dorada 2025?

El enfrentamiento será transmitido por el canal de Kick de ElZein y la emisión en vivo comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana). El evento será totalmente gratuito; sin embargo, se recomienda crear una cuenta en la plataforma de streaming para acceder a la caja de comentarios y seguir a tus creadores de contenido favoritos. Además, contará con la presentación de diversos artistas como Tomate Barraza, 6 Voltios, A.Chal, entre otros.

¿Quién es Glogloking?

Glogloking es un streamer y creador de contenido peruano. Nació el 20 de agosto de 1998 y es conocido por sus transmisiones en vivo en plataformas como Kick. Su estilo humorístico y espontáneo le ha permitido conectar rápidamente con un público joven. En TikTok supera el medio millón de seguidores y ha participado en eventos como el Lima Major 2023, además de colaborar con otros streamers peruanos como Cristorata.

Glogloking y Shadoune se enfrentarán el sábado 2 de agosto en La Noche Dorada. Foto: Composición LR/ Instagram de La Noche Dorada

En 2022 fue premiado como mejor streamer masculino en los Rivalry Awards, lo que consolidó su popularidad. Su contenido incluye reacciones, dinámicas con la audiencia y momentos virales que comparte en sus redes sociales. En Instagram supera los 200.000 seguidores, donde publica fotografías y videos sobre su día a día.

¿Quién es Shadoune?

Shadoune es un streamer y creador de contenido francés. Nació el 14 de noviembre de 1996 en París y se dio a conocer en el mundo de los videojuegos por sus transmisiones de Minecraft en Twitch, donde acumula más de un millón de seguidores. Aunque estudió ingeniería y trabajó en el sector de telecomunicaciones, decidió enfocarse por completo en la creación de contenido digital. Aprendió español de forma autodidacta y empezó a ganar presencia en la comunidad hispanohablante al colaborar con creadores como ElRichMC.

Ha participado en importantes eventos de videojuegos junto a diversos streamers internacionales, como Twitch Rivals y los Squidcraft Games. En 2023 visitó Perú y realizó transmisiones en vivo desde lugares emblemáticos del país, lo que le permitió generar una gran conexión con el público local. Ese mismo año fue reconocido como “Mejor streamer internacional favorito” en los Luminy Awards. Su estilo combina entretenimiento con gran habilidad en los videojuegos.