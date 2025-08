Cañita desafió a Cristorata con apuesta de $10.000 para La Noche Dorada, pero streamer lo rechazó

El duelo de box entre Cañita y Cristorata sigue generando expectativa por La Noche Dorada. El último viernes, ambos luchadores se vieron cara a cara y se vivió un momento tenso entre ambos. El tiktoker Alexis José Callañaupa no dudó en retar al streamer de Kick y le ofreció una jugosa apuesta ante todos; sin embargo, la respuesta de este último sorprendió a todos.

Cañita vs. Cristorata: tiktoker ofreció una apuesta de $10.000

Durante el 'careo' por La Noche Dorada, Cañita y Cristorata tuvieron una breve conversación previo al duelo de box. ElZeein estuvo a cargo de dirigir la actividad. De esta forma, Cañita ofreció una apuesta de $10.000 para quien resulte ganador, pero el streamer Cristorata no lo tomó nada bien. "¿Contra mí?, pero ¿por qué? Apuéstate para ti, no, no, soy pobre, dinero no creo, siento que no …", comentó.

En medio de la incomodidad, Cañita optó por proponer que el perdedor tendrá que publicar hasta 10 videos en su cuenta de TikTok para ayudar a personas de escasos recursos con un valor de $10.000. Al respecto, Cristorata aceptó sin dudar. "Me parece increíble, hagamos eso. Gastaré dinero en 10 personas, creo que lo vale mucho", comentó.

¿Qué otras peleas se verán en 'La Noche Dorada 2025'?

Además del esperado encuentro entre Cañita y Cristorata, La Noche Dorada 2025 contará con otros combates que completan una cartelera.

Cada uno de estos enfrentamientos promete combinar entretenimiento y rivalidad digital.