Magaly lanzó duras críticas contra el streamer Diealis, quien ahora participa en 'Esto es Guerra'. Medina calificó su participación como un "verdadero papelón". En ese sentido, durante su programa, 'Magaly Tv, La Firme', también enfureció contra Diealis luego de que tuviera polémicas declaraciones sobre la televisión abierta, por lo que, no desaprovechó en recordarle todo lo que en su momento mencionó.

"Está fascinado, deslumbrado con que lo hayan llamado para la televisión abierta y después que despotricaba todo el tiempo, comentó Magaly Medina. El streamer de la conocida plataforma - Kick-, en su momento, hizo críticas contra la televisión, "La televisión ya murió, cosa que es un facto", sostuvo en una de sus transmisiones.

Magaly estalla contra Diealis por decir que la televisión está muerta

En su último programa, Magaly Medina, desató diversas críticas luego que el streamer, Diealies, ingresara al reality, Esto es Guerra. "Y ahí está, este chatito, haciendo el ridículo en el programa 'Esto es morbo'", enfatizó Magaly. En ese sentido, le recordó sus polémicas declaraciones sobre la televisión, Diealis dijo que la "TV está muerta", a lo que la Urraca dijo que, "Realmente lo que quieren en el fondo es salir a la televisión, porque de lo contrario lo conoce una comunidad así, pero no una comunidad masiva, que lo que da la televisión abierta y comercial", dijo Magaly Medina.

"Una aparición en televisión, no va a ser lo mismo que una aparición en un streaming. No lo es. Aún no. No sueñen, bájense de su nube y dejen de tener sueño de opio", sentenció Magaly.

Streamer Diealis ingresó a Esto es Guerra

El reconocido streamer, Diealis, sorprendió al ingresar al reality 'Esto es Guerra', lo que generó diversas críticas sobre todo de Magaly, quien le recodó el momento cuando hizo fuertes declaraciones sobre la televisión, "Yo no lo veo de una manera soberbia diciendo que la televisión ya murió, cosa que es un facto, O sea, están dando manotazos de ahogado", dijo el streamer en un directo de Kick.