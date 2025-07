A través del programa de streaming 'Good Time', el conductor y actor Gian Piero Díaz ofreció declaraciones sobre aspectos poco conocidos relacionados con el reality de competencia 'Combate'. En su intervención, el también comunicador detalló los cambios que ha atravesado la televisión en los últimos años. Como se recuerda, el programa de entretenimiento, en ese entonces perteneciente a ATV, debutó el 27 de junio de 2011, siendo producido por Cathy Sáenz y Marisol Crousillat.

La versión peruana del programa fue una adaptación de formatos previamente presentados en Costa Rica y Ecuador. Durante su etapa inicial, Gian Piero Díaz y Renzo Schuller asumieron la conducción, encargándose de animar a los equipos rojo y verde. Con el paso del tiempo, el programa logró consolidarse como uno de lo más vistos en el horario estelar, destacándose por sus competencias y presentaciones coreográficas.

Gian Piero Díaz no descarta reencuento con Renzo Schuller

Abneer Robles, productor de 'Good Time', planteó a Gian Piero Díaz la posibilidad de reunirlo nuevamente con Renzo Schuller en un programa concurso. Ante esta consulta, el actor peruano expresó su opinión sobre el formato televisivo actual, subrayando que "siempre he dicho que la tele de antes tiene que volver". En este sentido, Díaz consideró que un programa con ese perfil aún no ha sido replicado en la televisión actual.

Además, el popular 'Pipi' explicó que lo que hace falta en ciertos espacios televisivos es un formato donde, más allá del conductor, el protagonismo lo tenga el participante. Como ejemplo, destacó el impacto que programas como 'Habacilar' de Raúl Romero tuvieron en su época, donde la interacción con los concursantes era clave. Según el presentador, un intento reciente similar fue 'Combate en tu barrio', que permitió el surgimiento de nuevos personajes, como los hermanos Palao.

“De hecho, la idea de hacer nuevamente el programa al 100% no estaría en (…) Yo si siento que algo que todavía no te dan ciertos programas que si te puede dar ese tipo de perfil, por ejemplo como hacía Raúl que era de 2 a 4 ‘Habacilar’, que tiene que ver básicamente no lo que tú pudieras dar como conductor, sino que te pueda dar el participante. Porque hoy ya no existe el programa donde viene alguien X y participa, creo que la última vez que se hizo fue cuando hicimos lo de ‘Combate en tu barrio’, y que ahí salió los Palao”, concluyó.

¿Por qué Renzo Schuller y Gian Piero Díaz se enemistaron?

Hace algunos años, Johanna San Miguel causó gran revuelo al revelar en televisión nacional los motivos detrás de la enemistad que surgió entre Renzo Schuller y Gian Piero Díaz. Durante su intervención en el set de 'Esto es guerra', la presentadora afirmó que la ruptura de su amistad, que había durado años, se debió a la intervención de Peter Fajardo, productor general del programa.

San Miguel explicó que Fajardo había contactado a Gian Piero Díaz y le sugirió que ocultara a Renzo Schuller la llamada que recibieron para involucrarlo en la situación.“Yo les voy a contar quién fue quien rompió esa amistad de años como hermanos de Renzo y Gian Piero: Peter Fajardo, el productor general de ‘Esto es guerra’”, acotó.