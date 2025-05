En la última emisión de 'Esto es Guerra', Onelia Molina sorprendió a los televidentes al llamar cariñosamente a su expareja Mario Irivarren durante uno de los juegos del programa. Esto generó rumores de una posible reconciliación entre ambos chicos reality. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores fue la reacción del conductor de Good Time, pues se habría quedado en shock ante las tiernas palabras de su exenamorada.

Ahora, durante el streaming de Good Time, Mario Irivarren reveló por qué se quedó congelado ante las palabras de su expareja. Como se recuerda. El chico reality y Onelia Molina terminaron su relación hace pocas semanas, luego de que se viralizara un video de la boda de Alejandra Baigorria, en el que el compañero de Gerardo Pe mencionaba que contactaría a su expareja Vania Bludau.

Según explicó el integrante de Good Time, no escuchó cuando Onelia le dijo: "No respires, mi amor", por lo que tuvo que preguntar a un compañero la razón por la que todos los 'guerreros' comenzaron a hacer bulla.

"Yo ni escuché. Yo no escuché. Yo estaba renegando de verdad, entonces de la nada tomo el mundo comenzó a gritar y yo dije ¿qué pasó? Y le pregunté a Renzo qué fue lo que dijo (Onelia) porque no escuché en el momento. Y me dice: 'Te dijo mi amor' Allí ya me comencé a cag** de risa porque sabía todo el show que iban a hacer. Se regaló solita. Yo no entendía nada. Qué me voy a paltear yo si llevo 14 años haciendo esto", explicó.