Tras la polémica salida del Sr. Pollito del podcast Vibra Good, donde conducía junto a Ale Morey y Wendy Pawkar de 'Cries in quechua', el influencer peruano Jean Villon sorprendió a sus seguidores al revelar que fue discriminado por el creador de contenido. Según explicó el tiktoker, todo comenzó el día en que asistió como invitado a una prueba piloto del programa de YouTube y el productor quiso contratarlo como conductor.

Sin embargo, fue el Sr. Pollito quien se negó a que formara parte de Vibra Good, argumentando que no le gustó su participación y que no tenía educación al expresarse. Además, habría indicado que Jean Villon era 'aspiracionista' pues busca tener una vida de lujo como los creadores de contenido de Zaca TV. Estos comentarios no fueron del agrado del influencer, quien, antes de exponerlo públicamente, decidió encararlo personalmente.

PUEDES VER: Influencer Jean Villón acusa a Cries in Quechua de sabotear su participación en el podcast Vibra Good

"Un domingo me llaman y me dicen: 'Jean, tú crees que puedas ir a reemplazar al Sr. Pollito porque se va a ir de viaje'. Ahí me enteré de cosas que no sabía como que uno de los productores vio mi participación en el piloto y dijo: 'Se queda Jean (como conductor) me gusta para el programa. Pero, según la primera versión que me dieron, el Sr. Pollito hizo su berrinche diciendo que no. Que no le gustó mi participación y que había dicho que yo soy un ignorante, que nunca he leído un libro en mi vida y que se notaba porque no sé hablar", expresó Jean Villon en sus historias de Instagram.

"Había dicho que son fan de Zaca TV porque soy aspiracionista, que soy pobre, y como nunca he tenido esos privilegios, me muero por ser como ellos. Yo los quiero mucho a los de Zaca TV, pero los veo porque me da risa verlos(...) Yo lo admiraba", añadió.

Jean Villon encaró a Sr. Pollito

Antes de hablar públicamente sobre el tema, Jean Villo comentó que decidió comunicarse con el Sr. Pollito para que le diera su versión de los hechos. Según las declaraciones del influencer, este le confirmó que, al tener un rol dentro del programa, sí se opuso a que lo contrataran como conductor. Además, señaló que no solo fue su opinión, sino también la de Wendy de Cries in Quechua.

Esto le causó admiración pues, días antes, la creadora de contenido lo llamó indicándole que a ella sí le habría gustado que formara parte de Vibra Good. "Él dijo que no porque tenía el respaldo de Wendy. En la videollamada ella me dijo: 'a mi sí me gustó tu participación, te quiero mucho', pero luego al Sr. Pollito le decía que no me soporta, que no le caigo y que no me quería en el programa. Una hipócrita", indicó.

Asimismo, lo encaró sobre los comentarios que habría hecho en su contra, pero indicó que él no recuerda haberlos comentado. Sin embargo, le pidió disculpas por ello. "Yo en la llamada le pregunté si había dicho esas cosas de mí y me dijo: 'La verdad no recuerdo, pero tal vez en complicidad con Wendy sí hemos rajado de ti'. Al final de la llamada el Sr. Pollito me dijo que lo disculpara por haber dicho cosas de mi", señaló.