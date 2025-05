Influencer Jean Villón acusa a Cries in Quechua de sabotear su participación en el podcast Vibra Good

La polémica en torno al programa Vibra Good del canal de YouTube Todo Good no deja de crecer. Esta vez, el influencer Jean Villón utilizó sus redes sociales para lanzar fuertes declaraciones contra Wendy, más conocida como Cries in Quechua, a quien acusó de sabotear su participación en el proyecto. Según su versión, la conductora habría influido directamente para que él no continuara en el podcast, a pesar de haber sido parte de los programas piloto. En un tono visiblemente molesto, Jean no dudó en calificarla como “hipócrita” y desató un nuevo capítulo en la controversia del canal.

Jean Villón acusó a Cries in Quechua de sabotear su ingreso a Vibra Good

Jean Villón contó a sus seguidores que inicialmente fue invitado a participar en los pilotos de Vibra Good, donde recibió elogios por parte de Wendy, quien incluso le habría expresado que disfrutó mucho de su presencia en cámara. Sin embargo, con el tiempo se enteró de que ella hablaba mal de él a sus espaldas, en complicidad con otro de los exintegrantes del programa, Sr. Pollito. “Que no me soporta, que no me quiere en el programa”, dijo Jean, interpretando los comentarios de Wendy como una estrategia para bloquear su ingreso definitivo al elenco.

Ante la duda, Jean decidió contactar al propio Sr. Pollito para aclarar la situación. El resultado de esa conversación fue aún más contundente: Sr. Pollito habría reconocido que efectivamente habló mal de él. “Me confesó que sí, que sí ha rajado de mí”, afirmó Jean Villón. Posteriormente, también reveló que José Luis Rodríguez, conocido como 'Pelao', le ofreció sumarse como conductor del programa. No obstante, el malestar generado por los comentarios en su contra lo llevó a rechazar la propuesta. “Yo he visto tu mensaje, precioso, no te respondí porque no sabía cómo decirte ‘No quiero ir al programa de una hipócrita’”, comentó Jean, dejando claro que no tenía intención de compartir espacio con Wendy.

Influencer Jean Villón emitió extenso pronunciamiento sobre Cries in Quechua y Sr. Pollito. Foto: Jean Villón/ Instagram

Sr. Pollito confirma que Cries in Quechua generó su salida

Frente a esta controversia pública, Sr. Pollito rompió su silencio en redes y decidió contar su versión. Confirmó que su salida de Vibra Good estuvo directamente relacionada con el ambiente tenso dentro del equipo de trabajo, apuntando nuevamente a Wendy como parte del problema. “Ya que el tema se ha comentado públicamente, quiero aclarar lo siguiente: decidí mantenerme en silencio sobre mi salida de Vibra Good porque asumí que un conflicto entre amigos no debía escalar ni trasladarse al entorno profesional. Me equivoqué”, expresó.

Finalmente, Sr. Pollito fue enfático al afirmar que ya no desea formar parte de una narrativa donde se tergiversan los hechos y se perjudica a otros. “Las mentiras que Wendy le comentó a Jean han cruzado una línea. No solo se distorsionaron hechos, sino que se afectó mi trabajo”, concluyó. También aseguró que tras una conversación directa con Jean Villón, lograron aclarar el malentendido entre ambos.