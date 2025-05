Productor de 'Good Time' rompe su silencio tras tras ser vinculado con Laura Spoya y se indigna: "He dormido en el mueble. Foto: composición LR/CapturaInstagramAbnerRobles/GoodTime.

Productor de 'Good Time' rompe su silencio tras tras ser vinculado con Laura Spoya y se indigna: "He dormido en el mueble. Foto: composición LR/CapturaInstagramAbnerRobles/GoodTime.

En el último episodio del podcast Good Time, Laura Spoya sorprendió al confirmar su retiro temporal del programa que comparte con Mario Irivarren y Gerardo Pe. Visiblemente incómoda, la modelo peruana explicó entre lágrimas que necesita un espacio de tranquilidad y que, aunque no se trata de una despedida definitiva, se ausentará de las próximas emisiones del canal digital. Su anuncio generó una ola de reacciones entre sus seguidores, pero también entre miembros del equipo como el productor Abner Robles, quien a través de una historia en Instagram mostró no haberla pasado muy bien, tras las revelaciones que hizo Israel Dreyfus en la transmisión anterior.

¿Qué dijo Abner Robles, tras el escándalo de Laura Spoya?

A través de su cuenta de Instagram, el productor de Good Time, explicó su molestia por las historias y comentarios en TikTok, tras la revelación de la situación sentimental de Laura Spoya y sobre una posible salida de él con la conductora del podcast el último sábado.

“Se pasan ustedes. De verdad ustedes deberían crear noticias conspiranóicas. Hay unas historias en TikTok. Bueno, no se pierdan el programa de hoy. Me duele un poco el cuello porque he dormido en el mueble, pero hablaremos de todo”, señaló.

Las polémicas palabras de Israel Dreyfus sobre el matrimonio de Laura Spoya

Durante una reciente edición del pódcast Good Time, los conductores rememoraban sus años de juventud entre fiestas y salidas. Sin embargo, la conversación tomó un giro incómodo cuando Gerardo Pe comentó que aún mantienen ese espíritu festivo: “Pero esa esencia de la juerga todavía queda. Laura también se va a juerguear”. Fue entonces cuando Israel Dreyfus lanzó una frase que desató la tensión en el set: “Yo me los he encontrado el sábado. A Abner…, a Laura con ‘Macuito’”.

La inesperada revelación desconcertó a todos los presentes. Visiblemente molesta, Laura Spoya se levantó de su asiento para encarar a Dreyfus. “Ya, ven acá. Párate. Cállate”, le dijo con firmeza. Luego, le susurró algo al oído, aunque él reaccionó entre risas: “No entendí nada, pero está bien, no te vi. No era Laura, era otra”.

El tenso intercambio generó risas nerviosas entre los conductores. Intentando restar gravedad al momento, Spoya comentó: “Ahora sí oficialmente estoy en UCI. Me he quedado sin oxígeno”. Sin embargo, el silencio que se apoderó del estudio evidenció que la incomodidad persistía. El detalle que más llamó la atención fue la mención del apodo “Macuito”, utilizado por Dreyfus tras dudar con el nombre “Abner”, al parecer en alusión al productor del programa, Abner Robles. El clip rápidamente se volvió viral en redes sociales, especialmente en TikTok, donde los usuarios no tardaron en especular sobre el trasfondo de la situación.