Alianza Lima se despidió de la Copa Libertadores 2025, tras caer derrotado por Talleres de Argentina, lo que selló su destino en el Grupo D, posicionándose último con cuatro puntos. Tras este resultado, el streamer Fanodric no dudó en calificar la eliminación del conjunto blanquiazul como un "un fracaso absoluto", haciendo un análisis contundente sobre la falta de contundencia y los errores continuos. En su opinión, las posibilidades de avanzar en la competencia ya se habían desvanecido mucho antes del pitazo final en Córdoba.

A través de sus redes sociales y transmisiones en vivo, Fanodric, conocido por sus opiniones directas sobre el fútbol peruano, explicó que el desempeño del equipo no estuvo a la altura de las expectativas y que el club quedó como el “fracasado” del grupo. En su análisis, el streamer señaló que, a pesar de las victorias obtenidas en los primeros partidos, las derrotas posteriores y el estancamiento en el rendimiento de los jugadores fueron señales claras de la debilidad del plantel.

Fanodric habla de la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores

Para Fanodric, la derrota ante Talleres fue solo el reflejo de una serie de problemas internos en Alianza Lima. El streamer criticó la falta de consistencia del equipo, que pasó de una buena racha en sus primeros partidos a una seguidilla de malos resultados.

“Alianza está oficialmente eliminado de la Copa Libertadores. De momento es el puesto cuatro de cuatro equipos en su grupo, lo cual significa que es el único que no consigue nada, lo cual es un fracaso absoluto en cualquier circunstancia. No vamos a caer en la tontería de decir esta vez Alianza Lima compitió, peleó, que la pre libertadores fue muy linda. Son tonterías. Si en un formato de competencia agrupan 4 clubes y 3 consiguen algo, obviamente el único que se queda sin nada es el fracasado del grupo. De momento Alianza ha vuelto a esa cuarta casilla, después de haber tenido tres primeros partidos buenos, una derrota inesperada ante Libertad. Hoy ya no es una derrota (ante Talleres) tan inesperada, sino más bien una que avisaba lo que a ser el resto de partidos, pero también el resto de encuentros en la Liga 1”, refirió en medio de una transmisión en vivo.

Además, Fanodric se centró en la situación de Carlos Zambrano, quien, a pesar de ser uno de los jugadores más experimentados, ha visto su rendimiento disminuido debido a expulsiones que han dejado a Alianza en inferioridad numérica en varias ocasiones. "Es la tercera tarjeta roja que recibe Zambrano en los últimos tres partidos que jugó.

¿Cómo se encuentran los otros equipos peruanos que disputan la Copa Libertadores?

Alianza Lima no es el único equipo peruano que atraviesa un duro momento en la Copa Libertadores. En el Grupo G, Sporting Cristal también lucha por salir de la fase de grupos. Tras una temporada irregular, el equipo de Rimac no ha logrado buenos resultados y se encuentra en la tercera posición, con 4 puntos, con pocas opciones de avanzar a la siguiente fase. En este grupo, el líder Palmeiras ha mostrado una superioridad clara con 15 unidades, seguido de Cerro Porteño, con 7.

Por su parte, Universitario de Deportes, en el Grupo B, ha tenido una campaña más digna, aunque no exenta de dificultades. Los cremas, actualmente en la tercera posición de su grupo con 7 unidades, luchan por una clasificación a la siguiente etapa, pero su destino dependerá del resultado que obtengan en Argentina ante River Plate, primero con 11.

Fanodric reflexiona sobre la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores: "De momento es el fracasado del grupo". Foto: Conmebol.

¿Cuándo fue la última vez que un equipo peruano llegó a octavos de final de Copa Libertadores?

La última vez que un equipo peruano alcanzó los octavos de final de la Copa Libertadores fue en 2013, cuando Real Garcilaso sorprendió a muchos al superar la fase de grupos y llegar hasta los cuartos de final. Este logro se convirtió en una de las hazañas más recordadas del fútbol peruano en el torneo continental, que recordó la hazaña de Cienciano en la Copa Sudamericana. Desde ese entonces, no ha habido otro equipo peruano que logre superar esta barrera.

En el caso de Alianza Lima, la última vez que logró pasar a octavos de final fue en 2010, hace ya 15 años. Desde entonces, el club ha quedado estancado en la fase de grupos, demostrando la dificultad que enfrenta el fútbol peruano para competir al más alto nivel en el continente.