En medio de los rumores que apuntaban a un despido de Beto Ortiz de la señal de Willax, el periodista utilizó sus redes sociales para desmentir categóricamente estos entredichos y reveló que fue él quién renunció hace unos días al canal. "Siendo las 6:05 pm de hoy miércoles 18 de diciembre, estoy en condiciones de salir a desmentir las variopintas y multicolores versiones interesadas que han inundado las redes sociales para informar a nuestro público la verdad de lo ocurrido con BETO A SABER", señaló.

Cabe destacar que los rumores sobre la salida de Beto del canal de San Borja empezaron en horas de la mañana y se intensificaron horas más tarde. Ante tantas preguntas de sus seguidores, el periodista optó por contar toda su verdad en el mencionado video publicado en su cuenta de 'X' y de inmediato, recibió opiniones divididas de los cibernautas.

Beto Ortiz confirma su salida de Willax tras cuatro años al aire

El periodista y conductor Beto Ortiz anunció oficialmente su salida de Willax Televisión, poniendo fin a una etapa de cuatro años al frente de su programa 'Beto a saber'. En declaraciones recientes, Ortiz compartió detalles sobre su decisión: "Hola, estoy saliendo de las instalaciones de la Corporación Wong (Willax). Acabo de hablar con Erasmo Wong (jefe) y hemos llegado a un acuerdo en el cual, se respeta mi renuncia presentada el viernes 6 de diciembre, en la cual aclaramos que no renovaría contrato con mi programa 'Beto a saber' para el 2025".

Asimismo, Beto Ortiz compartió los detalles de su despedida de Willax Televisión, dejando en claro que su salida responde a un acuerdo mutuo con la directiva del canal. Tras cuatro años al frente de 'Beto a saber', el periodista no solo destacó los logros alcanzados en términos de audiencia, sino también el compromiso de su programa con la defensa de la democracia.

"Erasmo (Wong) me pide que comunique esto, ya era un acuerdo de palabra desde el día viernes, así que, queridos amigos, gracias por su sintonía, el día de hoy ya no saldremos al aire, también por mutuo acuerdo y porque mi voz se está apagando cada vez más. Estoy muy agradecido con los amigos de Willax que nos han permitido estos 4 años, no solamente de éxito y sintonía, sino de lucha por nuestra democracia. Gracias a todos y hasta muy pronto", finalizó Beto Ortiz.