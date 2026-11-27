Piura se queda sin servicios: Reniec, Migraciones y ONP suspenden atención ante emergencia por lluvias intensas Las entidades públicas, en resguardo de la seguridad de usuarios y personal, advierten sobre la paralización de atención en varias sedes de la región afectadas por inundaciones. Revisa las sedes y zonas afectadas.

La emergencia por lluvias intensas que enfrenta la región Piura llevó a varias entidades públicas a suspender sus servicios este viernes 27 de noviembre. Entre las instituciones que anunciaron la paralización de su atención se encuentran la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Oficina de Normalización Provisional (ONP) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

A través de sus respectivos comunicados, los organismos explicaron que esta medida se aplica con el fin de resguardar la seguridad de los usuarios y del personal, luego de una jornada de fuertes precipitaciones que dejó inundadas varias calles y afectó a diversos sectores vulnerables en la región.

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Migraciones y ONP suspenden servicio

En el caso de Migraciones, la atención se suspenderá temporalmente en el Centro MAC y en la Jefatura zonal de Piura, como medida preventiva. La reanudación del servicio será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la entidad.

Por su parte, la ONP señaló que su servicio quedará restringido durante este viernes 27 de noviembre en el Centro de Atención Piura, Centro MAC Piura y Punto de Atención Sullana. La entidad pidió a sus usuarios comunicarse a través de sus canales virtuales o telefónicos ante cualquier necesidad: onpvirtual.pe o al (01) 634 2222 opción 1.

Reniec tampoco atiende en Piura

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) también suspendió su atención presencial este viernes en ocho sedes de la región. La lista incluye los siguientes puntos:

Centro de Atención Piura

Centro de Atención MAC - Piura

Centro de Atención Hospital de la Amistad Perú - Corea Santa Rosa

Centro de Atención 26 de Octubre

Centro de Atención Paita

Centro de Atención Hospital Las Mercedes - Paita (MINSA)

Centro de Atención Sullana

Centro de Atención Hospital de Apoyo II - Sullana (MINSA)

“La institución espera reanudar los servicios luego de evaluar las condiciones climatológicas y enfrentar el impacto de las lluvias en sus sedes. Ante esta situación, recuerda que también ofrece trámites de identificación y registro civil a través de su página web oficial”, indicó el organismo.