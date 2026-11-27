Piura: fuertes lluvias afectan pozos y reservorios y restringen el servicio de agua potable EPS Grau informó que varios pozos, reservorios y estaciones de bombeo de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre tuvieron que paralizar temporalmente sus operaciones debido a las precipitaciones.

Intensas lluvias desde el 26 de noviembre en Piura afectan el abastecimiento de agua potable. EPS Grau suspende operaciones de pozos y reservorios para evitar daños mayores. | Andina

Intensas lluvias desde el 26 de noviembre en Piura afectan el abastecimiento de agua potable. EPS Grau suspende operaciones de pozos y reservorios para evitar daños mayores. | Andina

Las intensas lluvias que se registran desde el jueves 26 de noviembre en Piura también vienen afectando el abastecimiento de agua potable. La EPS Grau informó que varios pozos, reservorios y estaciones de bombeo resultaron afectados por las precipitaciones, por lo que sus operaciones tuvieron que ser suspendidas temporalmente para evitar daños mayores.

La restricción del servicio alcanza a sectores de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, donde la empresa prestadora trabaja para recuperar la operatividad de los sistemas y normalizar progresivamente el suministro.

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Entre las instalaciones afectadas se encuentran los pozos Grau, San Bernardo, El Indio, El Cortijo, Kurt Beer y Los Tallanes. También presentan problemas los reservorios Niño Héroe, Los Algarrobos y Ciudad del Niño, además de la Estación La Granja (R6).

Piura: fuertes lluvias afectan pozos y reservorios y restringen el servicio de agua potable

¿Qué zonas tienen restricciones de agua?

La afectación comprende diversos sectores de la ciudad. El pozo El Cortijo abastece a Campo Polo, 28 de Julio, Las Monteros, Miguel Cortés, El Indio, Juan Pablo II y Calixto Balarezo.

En Castilla, el pozo Grau y el reservorio Niño Héroe suministran agua al cercado del distrito y al asentamiento humano Talarita, en sus etapas I y II.

El pozo San Bernardo abastece a la urbanización del mismo nombre y a los asentamientos humanos Chiclayito, El Indio, Independencia, Jesús María, Sánchez Arteaga y Juan Pablo II, además de la urbanización Las Brisas.

Por su parte, el pozo El Indio comprende sectores como la urbanización San Bernardo, Chiclayito, el pueblo joven El Indio y la urbanización Brisas.

La Estación La Granja abastece al cercado de Castilla y parte de la urbanización Miraflores, así como a María Goretti, Víctor Raúl, La Primavera, Los Pinos, Almirante Grau, Señor de los Milagros, APV 15 de Septiembre y la urbanización San Antonio.

Asimismo, el reservorio Ciudad del Niño abastece a Ciudad del Niño, Las Mercedes y Los Médanos.

El pozo Kurt Beer comprende el asentamiento humano del mismo nombre, Rosa de Guadalupe, Los Cocos de Kurt Beer, San Antonio, Los Laureles, El Condado y sectores aledaños.

Mientras tanto, el reservorio Los Algarrobos (R3) abastece a Los Algarrobos, las urbanizaciones Ignacio Merino, Los Sauces, Los Jazmines y Los Jardines de Avifap, además de Manuel Seoane, 28 de Julio y 4 de Octubre.

Finalmente, el pozo Los Tallanes suministra agua a las urbanizaciones Los Tallanes, San Martín, Las Mercedes, La Alborada, Chira Piura y Santa Rosa, además del asentamiento humano José Avelino Cáceres.

EPS Grau trabaja para restablecer el servicio

La empresa informó que sus equipos continúan trabajando para recuperar el funcionamiento de los pozos, reservorios y cámaras de bombeo afectados por las lluvias.

La situación se suma a las dificultades que vienen enfrentando distintos sectores de Piura debido a las precipitaciones de fuerte intensidad registradas en las últimas horas, que también han generado problemas para el desplazamiento y el normal funcionamiento de diversos servicios.