Es falso el video que muestra a personas huyendo mientras edificios se derrumban durante el sismo en Perú: fue creado con IA Las imágenes muestran escenas de pánico y edificios colapsando que no corresponden a un hecho real.

LO FALSO:

El video muestra a personas huyendo por las calles mientras los edificios se derrumban durante uno de los recientes sismos registrados en Perú.

LO VERDADERO:

El video presenta inconsistencias visuales, como personas que parecen repetirse, deformaciones y movimientos poco naturales.

Las herramientas especializadas Hive Moderation y SynthID concluyeron que se trata de contenido generado mediante inteligencia artificial.

En el contexto de los recientes sismos registrados en Perú, se ha viralizado en redes sociales un video que muestra los efectos de uno de estos movimientos telúricos en las calles del país. En las imágenes se observa a varias personas corriendo y buscando ponerse a salvo mientras los edificios que las rodean comienzan a derrumbarse. La publicación presenta estas imágenes como si fueran el registro de un hecho ocurrido recientemente en territorio peruano. Sin embargo, el material audiovisual es falso y fue generado con inteligencia artificial, por lo que no corresponde a una grabación real de los efectos de los últimos sismos.

La publicación con mayor interacción se encuentra en Facebook, donde acumula más de 398.000 visualizaciones, 4.700 ‘Me gusta’, 168 comentarios y más de 650 compartidos.

Post viral. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

El video presenta diversas inconsistencias visuales que ponen en duda su autenticidad. Entre ellas, se identifican personas y símbolos que parecen repetirse, deformaciones en algunos elementos de la escena y movimientos poco naturales. Estas características no corresponden a un registro audiovisual espontáneo de un evento sísmico y constituyen indicios de una posible generación artificial.

Dos personas iguales en la misma escena. Foto: Facebook

Inconsistencia visual. Foto: Facebook | Composición: LR

Para comprobar su autenticidad, el material fue analizado mediante herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. En primer lugar, SynthID identificó el video como contenido generado artificialmente. Por su parte, Hive Moderation arrojó un 67,8% de probabilidad de que el material haya sido creado con IA. Estos resultados respaldan que el video viral no corresponde a un registro real de un sismo ocurrido en las calles del Perú.

Análisis del video viralizado con SynthID. Foto: SynthID

Análisis del video viralizado con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Conclusión

En conclusión, es falso que el video muestre a personas huyendo mientras edificios se derrumban durante uno de los recientes sismos registrados en Perú. El análisis visual permitió identificar inconsistencias en las imágenes, mientras que las herramientas especializadas SynthID y Hive Moderation detectaron indicios de generación artificial. Por tanto, el material viral no corresponde a una grabación real de un movimiento telúrico, sino a un contenido creado con inteligencia artificial.