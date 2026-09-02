Empresarios de Gamarra anuncian cierre de puertas para este viernes 4 de septiembre

Empresarios de Gamarra anuncian cierre de puertas para este viernes 4 de septiembre

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La Federación de Empresarios de Gamarra (FEDEGA-Perú) anunció una jornada de protesta para este viernes 4 de septiembre en rechazo a las multas que, según denuncian, viene aplicando la Municipalidad de La Victoria a empresas y negocios del emporio comercial. El gremio sostiene que las sanciones son excesivas y reclama cambios en los procedimientos de fiscalización.

A través de una carta abierta dirigida a los empresarios del distrito, FEDEGA-Perú y sus organizaciones de base —entre ellas la Sociedad Nacional de Mypes, APEGA-Perú, la Asociación de Mujeres Empresarias Gamarra-Perú (AMEGAPE) y Emprendedores Unidos Canepa-EUC— expresaron su oposición a las medidas adoptadas durante la gestión del alcalde Rubén Cano.

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Empresarios de Gamarra cuestionan procedimiento para aplicar multas

De acuerdo con el pronunciamiento, las multas serían aplicadas de manera "exorbitante e inmediata". Los representantes empresariales cuestionan que, en determinados casos, no se estaría respetando la notificación previa que permitiría a los administrados presentar sus descargos frente a las infracciones.

FEDEGA-Perú sostiene que esta situación vulneraría los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Además, advierte que las sanciones tendrían un impacto directo sobre el patrimonio de los comerciantes y empresarios de Gamarra.

El gremio también señala que las medidas de fiscalización podrían afectar el desarrollo de las actividades empresariales y generar un escenario de inestabilidad para los negocios de la zona.

No obstante, estos cuestionamientos corresponden a la posición expresada por la organización empresarial en su carta y deberán ser contrastados con la versión de la Municipalidad de La Victoria y la normativa aplicable a los procedimientos sancionadores.

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¿Qué acciones realizarán los empresarios este viernes 4 de septiembre?

Como parte de sus medidas de protesta, la Federación de Empresarios de Gamarra acordó realizar un cierre total de puertas en Gamarra desde las 00.00 horas hasta el mediodía del viernes 4 de septiembre.

Posteriormente, los empresarios tienen previsto realizar una marcha y plantón frente a la sede municipal donde funcionan las gerencias de Fiscalización y Desarrollo Empresarial, ubicada en la cuadra 12 de Gamarra.

Según la convocatoria, la concentración está programada para las 10.00 a. m.. Los organizadores indicaron que los manifestantes acudirán con banderas, pitos y matracas.

También exigen cambios en la zona de Canepa

Otro de los pedidos planteados por FEDEGA-Perú está relacionado con la recuperación de la parte superior de Canepa. El gremio cuestiona el uso que se estaría dando a este espacio y pide que se investigue a los responsables de los perjuicios que, según afirman, se habrían generado en la comunidad empresarial victoriana.

Asimismo, la federación solicitó al alcalde Rubén Cano una audiencia para exponer sus reclamos y buscar una solución al conflicto.

La Asociación de Mujeres Empresarias Gamarra-Perú (AMEGAPE) también expresó su respaldo a la movilización y señaló que participará activamente en la convocatoria, en defensa de las mujeres empresarias, emprendedoras y comerciantes del emporio comercial.

La protesta se produce en medio de los cuestionamientos de los empresarios de Gamarra a las acciones de fiscalización municipal y podría generar afectaciones en la atención habitual de los establecimientos durante la mañana del viernes.