Gamarra advierte que octubre es clave para producir las prendas de los kits escolares de 2027

El emporio textil mantiene existencias de polar, franela, algodón y otros tejidos destinados a la campaña de invierno, que podrían emplearse para elaborar buzos y otras prendas.

El emporio textil mantiene existencias de polar, franela, algodón y otros tejidos destinados a la campaña de invierno, que podrían emplearse para elaborar buzos y otras prendas. Composición LR/IA

Los fabricantes de Gamarra necesitan que el Gobierno defina durante octubre las condiciones para producir las prendas incluidas en los kits escolares de 2027, advirtió Susana Saldaña, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Empresarial Gamarra Perú. La dirigente propone aprovechar las telas de invierno que permanecen almacenadas para confeccionar parte de los productos y atender los pedidos públicos.

“Si la presidenta quiere que los kits escolares lleguen en febrero del próximo año, este es el mes, octubre, en que tienen que determinar el presupuesto y empezar a fabricar”, declaró Saldaña a La República. Según explicó, la compra pública permitiría generar pedidos para los pequeños confeccionistas y utilizar insumos que quedaron sin salida comercial tras la menor venta de prendas de abrigo.

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El Gobierno anunció el 14 de octubre la distribución de 1.249.765 kits escolares para 2027, destinados a estudiantes de colegios ubicados en los quintiles 1 y 2 de pobreza. Cada paquete incluirá un polo, un juego de buzo, una mochila, zapatillas y cuadernos, que serán adquiridos a micro y pequeñas empresas, según informó la Agencia Andina.

En septiembre, el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, señaló que su sector preparaba un paquete de kits escolares mediante el programa Compras a MYPErú. En esa oportunidad, indicó que se preveía desembolsar en noviembre más de S/500 millones para estas iniciativas.

¿Cuánto tiempo necesita Gamarra para producir las prendas?

Si se tuviera que fabricar la tela desde cero, el proceso tomaría tres meses y la confección requeriría otros tres, por lo que no se llegaría a febrero de 2027, advirtió Saldaña. Por eso, la dirigente plantea utilizar las telas de invierno que Gamarra ya tiene almacenadas, lo que permitiría avanzar con la confección mientras se desarrolla el proceso de contratación.

La dirigente plantea utilizar materiales que ya están disponibles. Gamarra mantiene existencias de polar, franela, algodón y otros tejidos destinados a la campaña de invierno, que podrían emplearse para elaborar buzos y otras prendas, siempre que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas para la compra pública, señaló Saldaña.

A la fabricación se suman los plazos administrativos y logísticos. La presidenta del gremio estima que la convocatoria puede demorar entre dos y tres meses, mientras que el traslado de los productos a las regiones requiere al menos un mes adicional. Por ello, considera necesario conocer las condiciones del programa para calcular los tiempos de producción y entrega.

Las telas almacenadas y la participación de las MYPE

La propuesta responde también a las dificultades financieras que afrontan los pequeños fabricantes tras la caída de las ventas de invierno. Saldaña sostiene que numerosas microempresas destinaron capital a producir prendas que no lograron vender, por lo que mantienen mercadería e insumos almacenados sin recuperar la inversión.

La compra de los kits representa una posible oportunidad para esos talleres. Sin embargo, su participación dependerá de los requisitos de las convocatorias y de las condiciones que establezca el programa Compras a MYPErú para seleccionar a las empresas proveedoras.

Saldaña también propone destinar parte de las telas acumuladas a confeccionar prendas para niños de regiones afectadas por las bajas temperaturas. La iniciativa busca aprovechar los materiales disponibles para atender necesidades de vestimenta en zonas donde las prendas de abrigo tienen mayor demanda.

La dirigente considera que parte de esos insumos puede utilizarse en la campaña escolar, en lugar de permanecer almacenada después de una temporada de invierno con menores ventas. La posibilidad de incorporarlos a los kits dependerá de que sus características se ajusten a las prendas requeridas por el programa público.