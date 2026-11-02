Caja Huancayo mostró a delegación internacional su proyecto social en El Agustino Representantes de la banca internacional conocieron el proyecto durante las reuniones estatutarias de WSBI 2026 en Perú.

El nuevo Complejo Deportivo Pedro Huilca será un espacio de recreación para jóvenes, niños y adultos. Foto: difusión.

El nuevo Complejo Deportivo Pedro Huilca será un espacio de recreación para jóvenes, niños y adultos. Foto: difusión.

Caja Huancayo recibió a representantes de distintas instituciones financieras internacionales para compartir algunas de sus iniciativas de responsabilidad social. Como parte de las actividades, se realizó una visita al complejo deportivo Pedro Huilca, ubicado en el distrito limeño de El Agustino, donde los invitados conocieron los resultados de un proyecto de recuperación de espacios públicos.

El encuentro se desarrolló del 27 al 30 de octubre y fue organizado por el World Savings and Retail Banking Institute (WSBI), una organización internacional que representa a cajas de ahorro y entidades de banca minorista de distintos países. Entre sus objetivos están promover la cooperación entre instituciones financieras, la inclusión financiera y el desarrollo económico y social.

Peter Simon, CEO de WSBI; Sultan Abdulaziz Al Hamidi, CEO del Social Development Bank de Arabia Saudita; y la infanta Cristina de Borbón, formaron parte de este encuentro internacional.

Caja Huancayo recuperó el complejo deportivo Pedro Huilca

La recuperación del complejo deportivo se realizó mediante el programa “Recuperación de espacios públicos por la seguridad ciudadana”, desarrollado en convenio con la Municipalidad Distrital de El Agustino. Para ello, se destinó una inversión de S/ 640.000, que permitió renovar las instalaciones y mejorar sus condiciones de uso.

Los trabajos comprendieron la implementación de canchas de fútbol, vóley y básquet, juegos infantiles, un mini gimnasio, vestidores, servicios higiénicos, cerco perimétrico e iluminación. También se incorporaron grass sintético y señalización para brindar un espacio más adecuado a los vecinos.

“Ahora vemos un complejo deportivo que está a la disposición de la juventud y la niñez y eso nos llena de orgullo a todos los que somos de Caja Huancayo”, señaló Felipe Atoche Castillo, presidente del directorio de Caja Huancayo.

La visita de la delegación internacional también permitió compartir la experiencia sobre inversión social y promover el intercambio de iniciativas que puedan generar beneficios en otras comunidades.

La recuperación del complejo deportivo se realizó mediante el programa “Recuperación de espacios públicos por la seguridad ciudadana”. Foto: difusión.

“Podríamos hacer que este país tenga una mejor perspectiva, pensar en el futuro de los niños y jóvenes, generando espacios y oportunidades como este”, manifestó Jorge Guillermo Solía Espinoza, director de Caja Huancayo.

WSBI 2026 continuó su agenda de actividades en Junín

Luego de las reuniones institucionales y estatutarias realizadas en Lima el 27 y 28 de octubre, la delegación internacional continuó su agenda en la región Junín durante los días 29 y 30 de octubre.

El programa contempló actividades institucionales, culturales y sociales en Jauja, Ingenio, Concepción y Huancayo, con el propósito de promover el intercambio de experiencias y fortalecer los vínculos entre las entidades financieras participantes.

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