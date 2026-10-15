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Asesinan a dueño de restaurante en la puerta de su negocio que inauguró hace un mes en El Agustino

El crimen sucedió cuando el comerciante ingresaba a su inmueble, donde fue interceptado por dos sujetos en motocicleta que le dispararon en tres ocasiones antes de huir.

La víctima fue asesinada en la puerta de su negocio.
La víctima fue asesinada en la puerta de su negocio. | Composición LR
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Lo que empezó con el sueño de un negocio propio terminó en una tragedia para Luis Alberto León Narváez. Hace cerca de un mes, Luis abrió su local de comida que, junto a su esposa, tanto les había costado sacar adelante.

Pero la inseguridad no solo apagó un sueño, también una vida. La madrugada de este jueves, Luis se disponía a entrar a su local con un plato de comida en mano, hoy era su día de descanso. Sin embargo, una motocicleta que circulaba por la cuadra dos de la calle Incahuasi lo interceptó.

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El Agustino: dos sujetos en motocicleta atacaron al comerciante

La ferocidad y rapidez del ataque no le dio tiempo a Luis de entrar a resguardarse en su local. Hasta seis disparos se habrían escuchado. El cuerpo de Luis quedó tumbado en el suelo y los sicarios se dieron a la huida con rumbo desconocido.

“No hemos recibido amenazas extorsivas”, precisó la esposa de Luis tras este feroz ataque que ha tomado por sorpresa a toda la familia. Tras el ataque, entre la desesperación, el llanto y el miedo, familiares trasladaron a Luis al Hospital Hipólito Unannue, donde minutos después los médicos confirmaron su lamentable deceso.

En los alrededores del ataque, existen negocios que cuentan con cámaras de seguridad que apuntan directamente al lugar de los hechos. La Policía Nacional ya se encuentra recabando dicha información para poder esclarecer el móvil del ataque y si existía reglaje o coordinaciones previas a este lamentable suceso.

Vecinos sospechan de un posible caso de extorsión

Los residentes señalaron que, antes del asesinato, habían escuchado pasar una motocicleta por la zona en varias oportunidades. Esta situación despertó sus sospechas y aumentó el temor de que el comerciante hubiera sido víctima de amenazas.

“Anterior, a eso habíamos escuchado que pasó una moto lineal como tres veces, podría ser que lo habían estado extorsionando o esperando. Recién ha aperturado su negocio, y los vecinos se han armado por lo que ha pasado”, agregó una de las vecinas.

La posibilidad de que el crimen esté relacionado con extorsiones o un ajuste de cuentas deberá ser determinada por las autoridades. Por el momento, no se ha establecido de manera concluyente el móvil del ataque.

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Policía recoge evidencias en la escena del crimen

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Los peritos de Criminalística encontraron casquillos de bala en la escena y dos orificios de proyectil en el portón del negocio, ubicado en el primer piso de un edificio de cuatro niveles.

Las cámaras de seguridad de los establecimientos cercanos podrían aportar información para identificar a los responsables y reconstruir la ruta que utilizaron para escapar.

La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del asesinato y determinar si existieron amenazas previas contra el comerciante.

El crimen se produjo en medio del estado de emergencia decretado en Lima y Callao para enfrentar la criminalidad. Mientras avanzan las investigaciones, los vecinos de El Agustino expresaron su preocupación por la violencia en la zona.

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