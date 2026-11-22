El Brexit (abreviación de British exit), que separó a Gran Bretaña de la Unión Europea en enero del 2020, da la impresión de empezar a desmoronarse. La reunión posterior al Brexit de Andy Burnham y Ursula von der Leyen en Bruselas ha logrado un primer avance: 100.000 jóvenes podrán desplazarse entre la isla y el continente, cada uno por un periodo que será de hasta tres meses.

Pero el camino de regreso es largo y complicado. Si bien la opinión pública británica está a favor de volver, los políticos de la separación siguen activos a pesar de todo (Nigel Farage, Boris Johnson). Además, una UE cambiada no está tan animada a recibir a los prófugos, y algunos allí plantean que Gran Bretaña no debería recuperar el 100 % de sus privilegios.

¿Por qué el primer ministro Burnham ha dado este paso? Pues porque el Brexit resultó no siendo la bonanza que sus promotores cacareaban, en el sentido de que las pérdidas del acuerdo no eran tales. Esta contradicción se ha repetido en la marcha de una serie de políticas. Por ejemplo, la migración a Gran Bretaña aumentó en lugar de reducirse, como se sostenía.

Luego está el sentimiento de inseguridad. Con Brexit y todo, la agresividad de Rusia contra Europa, incluso la militar solapada, ha venido incluyendo a Londres. De otro lado, el contrapeso de la buena relación con Washington se ha venido debilitando a partir de Donald Trump. Las dos cosas han estado produciendo una sensación de aislamiento en Gran Bretaña.

Sin embargo, el camino de regreso a la UE va a depender de cómo le vaya a Burnham en la política interna. Los enemigos de esa vuelta ya son un partido en sí mismos, y se van a necesitar muchos logros, fuertes y obtenidos a gran velocidad, para mantener el rumbo. Esto incluye avances en casi todos los ámbitos, tanto en lo comercial como en la defensa.

La página de análisis RANE da algunas opiniones sobre lo que viene sucediendo. Una es que el futuro avance, si lo hay, va a ser incremental. Luego, que una unión aduanera daría nueva forma al comercio de bienes, pero no resolvería el intercambio de servicios. Por último, que las posibilidades de un regreso pleno a la UE están hoy en el 5 %.