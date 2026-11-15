Una lágrima desarmada y desarmante

Por Ernesto Barreda

Una lágrima de dolor es imposible de soportar para quien sufre y para quien te ve sufriendo. Una lágrima de emoción es contagiante. Hay lágrimas furtivas y otras fingidas. En todos los casos son mensajes del corazón, de la mente, del cálculo, o del padecimiento.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

León XIV, en su enorme dimensión petrina, dejó que la emoción hable y que el Perú y el mundo lo perciban humano. Él es uno más, y ahí está la riqueza de su grandeza.

¿Pudo contenerse ante 52 mil jóvenes que le cantaban mirándolo a los ojos? “Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mi”, dice la primera estrofa de Alma Misionera, la canción que enterneció al Papa, que cantó, mirando a izquierda, derecha, arriba y abajo.

30 días atrás, en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli en Roma, Italia, había sido operado del pulmón ante la presencia de un tumor cancerígeno. Operación exitosa, registraron los médicos. Gracias Señor, respondimos los católicos.

“Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente, por no saber de ti… Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios”.

Robert Francis Prevost Martínez, se ha dicho reiteradamente, vino al Perú con su alma misionera, y se quedó. Hoy vive en Roma, pero está en el Perú. En su patria. Y por eso saluda a sus amigos sin apretón de manos, todos son abrazos. El Papa saluda con los ojos y acaricia con la mirada. Es una de las maneras de compartir sus mensajes.

El 1 de enero de este año, cuando aun no se apagaban los fuegos artificiales del nuevo 2026, señaló en su mensaje para la LIX Jornada Mundial de la Paz: “La paz esté con todos ustedes: hacia una paz desarmada y desarmante”. Ya lo había dicho en su discurso del 22 de agosto de 2025 en la 46ª Meeting de Comunión y Liberación y lo ha reafirmado en distintas visitas apostólicas.

¿Hay algo más tierno que una lágrima emocionada? ¿Habrá una convocatoria a vivir en paz, sin armas de ningún tipo? No solo guerra entre países, también hay guerras entre vecinos. Violencia nuclear, violencia doméstica.

El Papa escucha y no mueve una ceja así no esté de acuerdo. Escucha, discierne y actúa. Y también, cómo no, deja que su espíritu fluya sin cortapisas, ni protocolo, ni discursos. La sensibilidad que expresó aquel 8 de mayo de 2025 cuando salió al balcón luego del ‘Habemus papam’, la volvió a entregar el 11 de noviembre pasado, en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, cuando un coro de niños entonó el Himno Nacional del Perú.

Así, la catequesis del Papa León XIV es planificada y espontánea. Monseñor Edgar Rimaycuna, su secretario, tiene los discursos alisados y a su disposición. El Sumo Pontífice luce el alma sencilla y dispuesta para lo imprevisible, el abrazo de una mujer desvalida, la niñita que le abrió los brazos desde su silla de ruedas o cuando 52 mil gargantas entonan su compromiso: “Tendré mis brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración”.

El 1 de septiembre de 1977, Robert Prevost, ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín en St. Louis, en la provincia agustiniana de Nuestra Señora del Bueno Consejo de Chicago, Estados Unidos. Ese mismo año, a miles de kilómetros de distancia en el Café Haití del centro limeño, Augusto Polo Campos tardó quince minutos en escribir el vals “Contigo Perú”. Había recibido el encargo de la Junta Militar de Gobierno para componer un tema de aliento para el Mundial de fútbol Argentina 1978.

Casi cincuenta años después (49 para ser exactos): “Cuando despiertan mis ojos y veo, que sigo viviendo contigo Perú, emocionado doy gracias al cielo, por darme la vida, Contigo Perú. Eres muy grande y lo seguirás siendo, pues todos estamos Contigo Perú”. El jueves 12, en la Plaza Mayor de Lima, el cardenal Carlos Castillo y el Papa León XIV, sintieron sus estrofas.

Sucede que León XIV es un migrante peruano en el Vaticano y tiene mil formas de transmitir su pregón: “Sobre mi pecho llevo tus colores, y están mis amores contigo Perú, somos tus hijos y nos uniremos, y así triunfaremos contigo Perú”.

“Regreso a mi patria”, confesó en su primer discurso en Gran Teatro Nacional. Ni él mismo calculó que viviría tanta emoción. Hermosa manera de misionar en el país que lo quiere tanto, tanto.