León XIV, el Sucesor de Pedro Nuestro colaborador y cronista de la visita papal, Ernesto Barreda, nos ofrece una mirada que reflexiona sobre el rol del papa León XIV, sus decisiones y responsabilidades desde la Cátedra de San Pedro. El Sumo Pontífice dice lo que tiene que decir sin dejar que nadie intente soplarle la pluma.

Por Ernesto Barreda

“Regreso como Sucesor de Pedro, llamado a servir a la Iglesia Universal”, dijo el Sumo Pontífice mirando al Perú. Con esa sonrisa emocionada desde la alfombra del avión, de quien regresa a casa. “Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes”, añadió.

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Era el primer discurso en su país. “Me alegra profundamente volver al Perú”. Y decidió dejar el mensaje clarito, sin ambigüedades ni confusiones. “Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”.

La noche del miércoles 11, cansadísimo, convaleciente, pero titánico, Robert Prevost Martínez confesó que “este regreso tiene para mí un significado muy especial. Mi historia con el Perú comenzó mucho antes de que el Señor me confiara la Diócesis de Chiclayo. Durante años compartí la vida de su gente, escuché sus preocupaciones, aprendí de su fe”.

Ante el aplauso de la presidente Fujimori y tres expresidentes de la república y el auditorio repleto del Museo de la Nación el papa rayó la cancha: “En 2015 recibí la nacionalidad peruana. Aquel acto manifestó un vínculo que este pueblo había ido tejiendo en mi vida desde mucho antes”, recordó.

El primer país de su gira por América Latina fue Uruguay, donde llegó desde Roma el pasado viernes 6 después de 13 horas y media de vuelo desde Roma, Italia. Luego de ser recibido por el presidente Yamandú Orsi se dirigió a la Plaza Independencia, Montevideo.

“A ese Uruguay he venido como Sucesor de Pedro y como pastor, con el deseo de encontrarme con la Iglesia que peregrina en esta tierra y de acercarme, con afecto, a todo su pueblo. Los vínculos entre la Santa Sede y el Uruguay se remontan a los primeros años de su vida independiente”, recordó.

En el centro de la plaza se exhibe un monumento al prócer de la patria José Gervasio Artigas; en uno de sus frisos se representa a una mujer que lleva un bebé en brazos.

El papa se vale de esa alegoría para sostener “Ese gesto de protección nos lleva a pensar en la vida que comienza, también en aquella que todavía crece en el seno materno. Quien todavía no ha nacido pertenece ya a la familia humana y al futuro de su pueblo. Su dependencia absoluta de la madre no disminuye la dignidad que le corresponden ni la protección que merece”, sentenció.

En Uruguay el aborto es legal, permitido por la Ley 18.897 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) aprobada en 2012. Habló el pastor con la autoridad de ser el Sucesor de Pedro.

Dos días después, el domingo 8, en el Palacio Libertad de Buenos Aires, alzó la voz: “He venido como sucesor del apóstol Pedro y por ello como pastor. Deseo encontrarme con la Iglesia que peregrina en esta tierra y dirigirme, asimismo, a toda la nación y a quienes han recibido la tarea de servirla. La Iglesia acompaña la vida de los pueblos desde la misión que le ha sido confiada. Por eso, también ante quienes ejercen responsabilidades públicas, desea ofrecer una palabra inspirada en el Evangelio y orientada a custodiar la dignidad de cada persona, la concordia y el bien común”.

Delante de las autoridades el papa León XIV advirtió que “la democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública, en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino… la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, remató.

Ya en el Perú, insistió con su idea base: “Desde esta responsabilidad, reconozco en aquellos años (su vida en el Perú) una parte del camino por el que el Señor me fue formando como pastor. Si me fuera concedido recorrer esos años nuevamente, volvería a hacerlo con alegría, acogiendo tanto sus momentos felices como sus dificultades”.

“Amar a un pueblo es desear que todos puedan vivir dignamente en él, interesarse por él y estar dispuesto a ofrecer algo de uno mismo por su bien. Es un sentimiento que he llegado a comprender mejor gracias a ustedes y que hoy deseo compartir con quienes ejercen responsabilidades públicas”, dijo.

“Señora presidenta, distinguidas autoridades: esa solicitud por el bien de los demás se concretiza de modo admirable en el servicio público. El Papa Francisco, que visitó esta querida tierra en 2018, recordó que la política ‘es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común`” (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 205).

Por su parte, el presidente del Episcopado Peruano y Obispo de Lurín, Monseñor Carlos García Camader, había sostenido que “el Perú, nación de profunda tradición religiosa, acoge esta visita con alegría y expectativa, reconociendo en el papa no solo al sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia universal, sino también a alguien que conoce de cerca nuestra realidad y ha compartido parte de su camino con nuestro pueblo. Su historia y sus vínculos con el Perú otorgan a este encuentro un significado especial”.

El Sumo Pontífice no dudó en advertir la posición de la Iglesia peruana: “En ese espíritu de cooperación se inscriben las relaciones entre el Perú y la Santa Sede. La Constitución peruana reconoce a la Iglesia católica como un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral de la nación y contempla la colaboración del Estado con ella, en un régimen de independencia y autonomía, respetando asimismo a las demás confesiones” (cf. art. 50 del Concordato Iglesia-Estado).

Desde la Sede de Pedro, finalizó, deseo corresponder a tanto afecto con mi oración y mi cercanía. Quisiera proponerles también la Doctrina Social de la Iglesia, como una ayuda para iluminar y orientar los esfuerzos de cuantos trabajan por el bien de esta nación.

En los tres países de su gira apostólica, el papa León XIV, reafirma su condición de Sucesor de Pedro como si fuera necesario. Hay que recordar que el cónclave de mayo 2025 estuvo referenciado por supuestas cercanías o lejanías con el papa Francisco y, alguna narrativa fuera de la Iglesia, intentó plantear el ‘continuismo de las reformas de Francisco’.

Hoy, León XIV, vuelve a su tierra y a su continente, para reafirmar su Ministerio Petrino. Un obispo (no estoy autorizado a dar su nombre) me explicó en aquellos días del cónclave que cada Papa es elegido por decisión y soplo del Espíritu Santo y responde a cada momento de la historia.

Más allá de corrientes internas, o películas propicias y comerciales sobre las decisiones cardenalicias, la Iglesia universal continúa rigiéndose, como hace más de dos mil años, por decisión divina que se manifiesta en los votos del Colegio Cardenalicio. Y el peruano Prevost conoce la ruta.