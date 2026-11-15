León XIV condena abusos sexuales contra niñas y adolescentes indígenas de la Amazonía: “Causan heridas profundas” El Santo Padre lamentó el dolor que sufren las víctimas y la impunidad que rodea estos casos, señalando que la situación requiere una atención espiritual y social urgente en la región.

Papa León XIV se refirió a víctimas de violencia en la Amazonía | Composición LR / Difusión

Papa León XIV se refirió a víctimas de violencia en la Amazonía | Composición LR / Difusión Composición LR / Difusión

El papa León XIV condenó la violencia y los abusos sexuales que sufren las niñas y adolescentes en la Amazonía peruana durante su discurso en el encuentro con misioneros, misioneras y pueblos indígenas en Pucallpa, región Ucayali.

El Santo Padre se refirió a la situación de vulnerabilidad que atraviesan las mujeres en esta zona del país y lamentó las consecuencias que generan este tipo de episodios, que muchas veces quedan impunes, según indicó ante la feligresía.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

¿Qué dijo el papa León XIV sobre la violencia contra las mujeres?

El pontífice inició lamentado el dolor que sufren las víctimas de violencia y abusos. “Sentimos en el alma y en el corazón la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tantas mujeres, niñas y adolescentes, así como el lacerante dolor de las que sufren violencia y abusos sexuales, que causan heridas profundas, muchas veces con el silencio de la complicidad y de la impunidad”, dijo.

Asimismo, aseguró que esto genera un impacto profundo en la sociedad que buscan atender a través de la vida cercana a Dios. “En cada ambiente, la corrupción y la arbitrariedad socavan la confianza fundamental en la bondad del ser humano; pero esto hace que el Evangelio irrumpa como una llamada aún más fuerte a la conversión personal y comunitaria, ofreciendo una renovada esperanza de sanación, consuelo y reparación”, apuntó.

Niñas y adolescentes víctimas de violencia en la Amazonía

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNA) en la Amazonía peruana —en particular en la provincia de Condorcanqui (región Amazonas), habitada por los pueblos indígenas awajún y wampís— constituye una grave crisis humanitaria y estructural en el Perú.

Se han registrado más de 800 reportes de violencia sexual contra menores en Condorcanqui, con cientos de casos documentados desde 2014 hasta la fecha. Muchas de estas denuncias involucran a profesores y personal docente dentro de las escuelas o residencias estudiantiles a las que las niñas se trasladan desde comunidades alejadas.