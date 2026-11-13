León XIV vuelve a casa: Chiclayo lo recibe entre multitudes y calor en su primera misa en Pimentel Tras ocho años al frente de la diócesis lambayecana, Robert Prevost regresó como pontífice para celebrar su primera misa en el Perú. Desde las Pampas de Pimentel, agradeció las oraciones por su salud y llamó a evangelizar con el ejemplo, la caridad y el respeto a la libertad de cada persona.

El papa León XIV se reencuentra con Chiclayo para celebrar su primera misa en Perú. Más de un millón de fieles lo acogieron en las Pampas de Pimentel bajo el intenso sol.

El papa León XIV se reencuentra con Chiclayo para celebrar su primera misa en Perú. Más de un millón de fieles lo acogieron en las Pampas de Pimentel bajo el intenso sol. Foto: AFP

"¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes". A las 11.20 de la mañana, cuando su voz comenzó a escucharse con claridad entre la multitud congregada en las Pampas de Pimentel, el papa León XIV pronunció las palabras que resumían el sentido de su regreso. No estaba ante una ciudad desconocida. Volvía a la diócesis que condujo durante ocho años, entre 2014 y 2023, cuando todavía era el padre Robert Prevost. Esta vez lo hacía como sucesor de san Pedro y para celebrar su primera misa en el Perú.

Chiclayo había esperado este momento desde que se confirmó su visita. Desde temprano, las calles se llenaron de personas que buscaban saludar al antiguo obispo, mientras miles de peregrinos llegaban a las Pampas de Pimentel para participar en la celebración. Vatican News estimó en un millón las personas que le dieron la bienvenida en la ciudad y en alrededor de 500.000 los fieles que asistieron a la misa. La convocatoria reunió a peruanos de distintas regiones y visitantes del extranjero, en un reencuentro marcado por el afecto hacia quien durante años fue conocido como el padre Roberto.

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El pontífice llegó a Chiclayo a las 9:07 de la mañana, procedente de Lima, y emprendió el recorrido hacia Pimentel entre las muestras de cariño de los ciudadanos que aguardaban a lo largo de la ruta. El trayecto se prolongó más del doble de lo habitual por la cantidad de personas que buscaban verlo. En la explanada lo esperaba una multitud que había comenzado a ocupar el recinto desde la noche anterior. Algunos peregrinos incluso habían acampado desde días antes para conseguir un lugar.

Una misa bajo el intenso calor de Pimentel

A las 10.24 de la mañana, la comitiva papal ingresó a las Pampas de Pimentel. El sol ya imponía sus condiciones sobre las 81 hectáreas acondicionadas para la ceremonia. Los asistentes, entre niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, buscaban protegerse con gorros, sombreros, viseras, lentes oscuros y sombrillas. También había banderas peruanas y de otros países, polos con la imagen del pontífice y carteles con una frase que se repetiría durante la jornada: "El papa es chiclayano".

El Senamhi pronosticó temperaturas de hasta 32 °C entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Ante la exposición prolongada al sol, los bomberos recorrieron la explanada con mangueras para rociar agua sobre los peregrinos y prevenir golpes de calor. El operativo también contempló puestos médicos avanzados y centros de hidratación. Las autoridades habían anunciado la distribución de tres millones de botellas de agua para atender a los asistentes.

La magnitud de la celebración también se reflejaba en el escenario. El altar, de aproximadamente 80 metros de largo, incorporó madera de capirona y elementos de totora y caballitos de totora, en referencia a la tradición marítima de Lambayeque. A sus alrededores se instalaron 17 pantallas gigantes para que los fieles pudieran seguir la ceremonia desde los sectores más alejados. Unos 600 coreutas y más de 80 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional acompañaron la celebración.

La devoción del norte también estuvo presente mediante imágenes religiosas trasladadas desde sus respectivos santuarios. La Santísima Cruz de Motupe, el Señor Cautivo de Ayabaca, la Virgen de las Mercedes de Paita, el Señor de los Milagros de Chiclayo y el Divino Niño del Milagro de Eten fueron algunas de las representaciones que acompañaron el encuentro. En total, se reunieron 15 imágenes religiosas de distintas partes del país.

A las 10.27, León XIV subió al papamóvil junto al actual obispo de Chiclayo, Edinson Farfán Córdova, y su primer secretario personal, el sacerdote Edgar Rimaycuna. Durante más de diez minutos recorrió los sectores habilitados para saludar a los fieles. Después ingresó a la sacristía para prepararse para la celebración.

La misa comenzó a las 11.01 de la mañana. El pontífice apareció con vestimenta litúrgica dorada y encontró a un centenar de sacerdotes preparados para distribuir la comunión. Entre ellos había religiosos que él mismo ordenó durante su etapa como obispo de Chiclayo. La ceremonia reunía así a distintas generaciones de la comunidad eclesiástica que acompañó su labor pastoral en el norte.

Las estimaciones sobre la asistencia presentaron diferencias. Vatican News informó que alrededor de 500.000 fieles participaron en la misa, mientras Andina describió una concentración cercana al millón y El Peruano reportó más de un millón de asistentes. Las cifras no constituyen un conteo coincidente, pero dan cuenta de la dimensión de una celebración que congregó a peregrinos de todo el país y del extranjero.

El mensaje del papa a su antigua diócesis

A las 11.20, León XIV inició su homilía con un agradecimiento especial a los chiclayanos por el cariño, el apoyo y las oraciones que recibió durante su periodo de prueba por su salud. "Gracias por su afecto, su apoyo, sus oraciones, especialmente por mi salud durante este tiempo de prueba que, con la ayuda de Dios, estoy superando", expresó. También pidió que continuaran rezando por él para que pueda seguir con su ministerio.

Al mirar a los asistentes, recordó el vínculo que conserva con la diócesis. "Al mirar sus rostros, surge en mi corazón una oración de acción de gracias al Señor por la bendición que han sido y siguen siendo en mi vida y en mi ministerio episcopal. Los tengo muy presentes en mis oraciones", manifestó.

El reencuentro dio paso al mensaje central de su homilía: la responsabilidad de todos los bautizados de anunciar el Evangelio. León XIV sostuvo que la evangelización no puede limitarse a transmitir enseñanzas ni depender de estructuras institucionales. "Por tanto, evangelizar no es imponer doctrinas ni confiar en estructuras eficaces, sino dar testimonio de ese encuentro real con Jesucristo", afirmó ante los miles de asistentes.

El pontífice también pidió que ese compromiso respete la conciencia y la libertad de cada persona. Para él, la transmisión de la fe exige humildad y coherencia entre las palabras y las acciones. Recordó que la misión evangelizadora no corresponde únicamente a los sacerdotes y religiosos, sino también a los laicos y las familias. En esa línea, propuso recuperar la oración compartida en los hogares, a los que describió como "pequeñas Iglesias domésticas".

Otro de los puntos centrales de su reflexión fue la relación entre evangelización y ayuda al prójimo. León XIV recordó que el amor debe expresarse en acciones concretas y no quedarse en palabras. "Para un bautizado el amor hacia el prójimo es el corazón del mensaje cristiano", sostuvo. También advirtió que la caridad y la verdad son inseparables: "sin verdad, el amor cae en mero sentimentalismo, y la verdad sin amor se vuelve rígida y fría".

La indiferencia religiosa, el materialismo y el egoísmo fueron otros de los desafíos que mencionó. El papa pidió que la fe no quede relegada a la vida privada, sino que se manifieste en los hogares, los centros de trabajo y los espacios públicos. "La misión no se improvisa. Anunciamos lo que hemos encontrado, más aún, la salvación que hemos experimentado", señaló.

Al acercarse el final de la celebración, el obispo Edinson Farfán agradeció al pontífice por regresar a su diócesis. La multitud respondió con gritos que se extendieron por toda la explanada: "¡Esta es la casa del papa!" y "¡El papa es chiclayano!". A las 12.22, León XIV impartió la bendición a los presentes y se acercó a las imágenes religiosas con el báculo papal. seis minutos después, la misa había concluido.

Antes de partir, el pontífice dejó un último llamado a los fieles de Chiclayo y de todo el Perú: "El mundo nos espera y la misión está en sus inicios". Los invitó a llevar el mensaje cristiano a los caseríos, pueblos y ciudades del país.

La jornada continuaría con una visita privada a la capilla San Óscar Romero, en el distrito de La Victoria. El lugar guarda un significado particular para León XIV: durante su etapa como obispo consiguió aportes económicos para reconstruir este espacio religioso, dedicado al sacerdote salvadoreño asesinado en 1980 y canonizado en 2018.

En las Pampas de Pimentel, entre el calor, las imágenes religiosas y los miles de fieles que esperaron durante horas para escucharlo, León XIV volvió a encontrarse con la diócesis que marcó su vida pastoral. Chiclayo lo recibió como pontífice, pero durante toda la celebración no dejó de reconocerlo como el antiguo obispo al que todavía considera su casa.