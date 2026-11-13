León XIV se dirige a la Iglesia: pide a los pastores revisar sus actitudes y dar más voz a los laicos Durante su encuentro con obispos, sacerdotes, religiosas y equipos pastorales, el papa León XIV advirtió que la sinodalidad no puede quedarse en discursos y sostuvo que la participación de los laicos es parte de su dignidad bautismal.

El Papa León XIV hizo un llamado a transformar la autoridad eclesiástica, promoviendo una Iglesia más participativa. Destacó la necesidad de revisar actitudes y comportamientos pastorales. | AFP

El Papa León XIV hizo un llamado a transformar la autoridad eclesiástica, promoviendo una Iglesia más participativa. Destacó la necesidad de revisar actitudes y comportamientos pastorales. | AFP

El papa León XIV lanzó este viernes un llamado a transformar la forma en que la Iglesia ejerce la autoridad y toma decisiones. Durante su encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, en Chiclayo, sostuvo que los pastores deben revisar sus propias actitudes y comportamientos para hacer realidad una Iglesia más participativa. “Es fácil hablar de sinodalidad, pero llevarla a la práctica es un reto y exige que todos revisen sus actitudes y comportamientos, empezando por los pastores, los primeros servidores de la comunidad”, afirmó el pontífice.

León XIV puso especial énfasis en el papel de los laicos dentro de la Iglesia. En ese sentido, afirmó que su participación no debe entenderse como una concesión de las autoridades eclesiásticas, sino como una consecuencia de su condición de bautizados. “La participación de los laicos no es una concesión, sino una expresión de su dignidad bautismal”, manifestó.

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El Santo Padre explicó que todos los bautizados forman parte de la misión de la Iglesia y participan del sacerdocio de Cristo. Por ello, remarcó que la evangelización no corresponde únicamente a sacerdotes, obispos o religiosos, sino que compromete a toda la comunidad.

“La autoridad debe ejercerse como servicio”

Uno de los pasajes centrales de su discurso estuvo referido directamente al ejercicio de la autoridad dentro de la Iglesia. León XIV sostuvo que esta debe estar vinculada con el servicio, el discernimiento y el reconocimiento de los distintos carismas e iniciativas existentes en las comunidades. “La autoridad dentro de la Iglesia debe ejercerse como servicio, discernimiento y aprecio de los carismas o las iniciativas”, señaló.

El pontífice vinculó este modelo con la sinodalidad, concepto que definió como la capacidad de “caminar juntos”, escuchar, discernir y participar corresponsablemente en la misión de la Iglesia. Para León XIV, una Iglesia sinodal no significa una institución uniforme. Por el contrario, consideró que debe reconocer la diversidad de culturas, vocaciones, carismas y ministerios como una riqueza.

Iglesia debe escuchar a los más vulnerables

En otro de los puntos de su intervención, el papa pidió que la Iglesia no se aleje de las preocupaciones sociales. Señaló que escuchar la realidad, defender la dignidad humana y acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad forman parte de la misión eclesial.

Mencionó de manera expresa a las familias, los jóvenes, los migrantes, los pueblos originarios y las personas en situación de pobreza. “El compromiso con la justicia, la paz y el bien común no son tareas opcionales, son exigencias de nuestra misión eclesial”, sostuvo.

El pontífice también remarcó que una Iglesia verdaderamente sinodal debe compartir las “alegrías, esperanzas, tristezas y angustias de la humanidad”, con una atención particular hacia quienes sufren y viven en condiciones de pobreza.

León XIV pide fortalecer los consejos pastorales

El papa también hizo un llamado concreto a las diócesis y parroquias del país: fortalecer los consejos pastorales y procurar que cada comunidad cuente con uno.

Aunque reconoció que estos organismos tienen voto consultivo, destacó su importancia para recoger las opiniones de los fieles, conocer la realidad de cada comunidad, establecer prioridades y formular respuestas pastorales.

Por ello, exhortó a garantizar que cada comunidad pueda contar con su propio consejo pastoral y que sus integrantes reciban una formación adecuada.

La propuesta se inscribe en el llamado de León XIV a consolidar una Iglesia basada en la comunión, participación y misión. El Vaticano destacó que el pontífice busca que la sinodalidad se traduzca en un verdadero “estilo de vida comunitario y pastoral”, y no permanezca únicamente como un concepto.

El encuentro se realizó luego de la multitudinaria misa que León XIV celebró en las Pampas de Pimentel, donde expresó su alegría por regresar a Chiclayo y agradeció especialmente las oraciones de los fieles por su salud. Según la Santa Sede, alrededor de 500.000 personas participaron en la celebración, mientras cerca de un millón se congregó a lo largo de las calles de Chiclayo.

Tras su encuentro en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, el Santo Padre se trasladó a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo para reunirse con el mundo universitario, antes de compartir una cena con los sacerdotes de la diócesis de Chiclayo, de acuerdo con su agenda oficial.