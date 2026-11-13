Lionel Scaloni se pronunció sobre la visita del papa León XIV a Argentina y destacó el impacto que generó: “El país es feliz por un momento” El entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni, destacó el impacto de la visita del papa León XIV a Argentina y resaltó la unión que generó entre sus compatriotas.

Lionel Scaloni, actual entrenador de la selección argentina, se refirió a la histórica visita del papa León XIV a su país y expresó su emoción por el impacto que tuvo la presencia del sumo pontífice en la sociedad. En medio de la conferencia de prensa en la que confirmó su continuidad al frente de la albiceleste hasta el Mundial 2030, el técnico fue consultado sobre la visita del líder de la Iglesia católica.

El estratega destacó el efecto que tuvieron las palabras del papa León XIV y lo que generó su presencia entre los argentinos. “La sensación de que el país es feliz por un momento”, expresó el entrenador de la selección albiceleste, dejando de lado por unos minutos el ámbito deportivo.

Lionel Scaloni se pronunció sobre la visita del papa León XIV a Argentina y destacó el impacto que generó

El técnico argentino indicó que si bien no pudo estar presente, aseguró que siguió el acontecimiento con la misma emoción que el resto de sus compatriotas. “Lo viví igual que todos, es un momento histórico. Son momentos que se guardan para siempre, a mí me hubiera gustado estar”, manifestó el estratega.

De igual forma, Lionel Scaloni resaltó la unión que se produjo en Argentina durante la histórica visita del papa León XIV. “Lo importante es que el país se juntó y se sintió identificado, aunque sea por un par de días hemos estado todos juntos”, agregó en conferencia de prensa.

¿Cuándo es el próximo partido de la selección argentina?

La selección argentina afrontará su próximo partido este viernes 13 de noviembre ante su similar de Uruguay. Este encuentro será parte de los amistosos internacionales por fecha FIFA y está pactado para iniciar a las 6.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Alberto J. Armando 'La Bombonera'.