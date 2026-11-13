Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 3 PERÚ EN VIVO: ASÍ LO RECIBEN EN CHICLAYO

Deportes

Lionel Scaloni se pronunció sobre la visita del papa León XIV a Argentina y destacó el impacto que generó: “El país es feliz por un momento”

El entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni, destacó el impacto de la visita del papa León XIV a Argentina y resaltó la unión que generó entre sus compatriotas.

Lionel Scaloni habló sobre la llega del papa León XIV a Argentina. Foto: AFA/La Nación/composición LR
Lionel Scaloni habló sobre la llega del papa León XIV a Argentina. Foto: AFA/La Nación/composición LR
Por
google iconLa República en Google

Lionel Scaloni, actual entrenador de la selección argentina, se refirió a la histórica visita del papa León XIV a su país y expresó su emoción por el impacto que tuvo la presencia del sumo pontífice en la sociedad. En medio de la conferencia de prensa en la que confirmó su continuidad al frente de la albiceleste hasta el Mundial 2030, el técnico fue consultado sobre la visita del líder de la Iglesia católica.

El estratega destacó el efecto que tuvieron las palabras del papa León XIV y lo que generó su presencia entre los argentinos. “La sensación de que el país es feliz por un momento”, expresó el entrenador de la selección albiceleste, dejando de lado por unos minutos el ámbito deportivo.

Puedes ver

Sofía Neves, voleibolista uruguaya de Rebaza Acosta, sorprendida con la Liga Peruana de Vóley: "Es mejor que varias de Europa"

lr.pe

Lionel Scaloni se pronunció sobre la visita del papa León XIV a Argentina y destacó el impacto que generó

El técnico argentino indicó que si bien no pudo estar presente, aseguró que siguió el acontecimiento con la misma emoción que el resto de sus compatriotas. “Lo viví igual que todos, es un momento histórico. Son momentos que se guardan para siempre, a mí me hubiera gustado estar”, manifestó el estratega.

LR Focus

De igual forma, Lionel Scaloni resaltó la unión que se produjo en Argentina durante la histórica visita del papa León XIV. “Lo importante es que el país se juntó y se sintió identificado, aunque sea por un par de días hemos estado todos juntos”, agregó en conferencia de prensa.

Puedes ver

Natalia Málaga se refirió al trabajo de Antonio Rizola y lamentó el presente de la selección peruana de vóley: "Estar como estamos es doloroso"

lr.pe

¿Cuándo es el próximo partido de la selección argentina?

La selección argentina afrontará su próximo partido este viernes 13 de noviembre ante su similar de Uruguay. Este encuentro será parte de los amistosos internacionales por fecha FIFA y está pactado para iniciar a las 6.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Alberto J. Armando 'La Bombonera'.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia EN VIVO HOY por la fecha FIFA?

Científicos logran crear un parche 3D biodegradable con residuos de soja que muestra potencial para regenerar la piel

BCRP sube a 4,50% su tasa de referencia ante inflación en máximos de tres años

Deportes

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia EN VIVO HOY por la fecha FIFA?

Partidos de hoy, viernes 13 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

“Para Maradona, Cristiano Ronaldo era más que Messi”: la polémica revelación del periodista argentino Sergio Levinsky sobre la relación entre Diego y Leo

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Ruth Luque a Manuel Merino: “Inti y Bryan merecen verdad y justicia, no que se descalifique su memoria”

Espá justifica viaje de Fujimori al extranjero durante visita del papa León XIV: “No hay que ser más papistas que el papa”

Manuel Merino cuestiona al cardenal Castillo por recordar a Inti y Bryan ante el papa León XIV