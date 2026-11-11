Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto de la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO

En vivo papa León XIV: Previas a la llegada del sumo pontífice al Perú y Ruth Luque | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice
Sociedad

“Papacóptero” ya se dirige a Chiclayo: FAP despliega cuatro helicópteros Mi-17 para el traslado del papa León XIV a Cajamarca

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) inicia un operativo aéreo para el traslado del papa León XIV en el norte del país, con cuatro helicópteros Mi-17 listos en Chiclayo.

Las aeronaves, que incluyen el “Papacóptero FAP”, están destinadas al transporte del sumo pontífice y han sido desplazadas hacia Chiclayo, listos para atender requisitos logísticos.
Las aeronaves, que incluyen el “Papacóptero FAP”, están destinadas al transporte del sumo pontífice y han sido desplazadas hacia Chiclayo, listos para atender requisitos logísticos.Foto: composición LR
Por
google iconLa República en Google

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) puso en marcha el operativo aéreo para el traslado del papa León XIV y su comitiva oficial durante sus actividades en el norte del país. Como parte de las acciones, cuatro helicópteros multipropósito Mi-17 iniciaron su desplazamiento desde el Grupo Aéreo N.° 3 hacia la región Lambayeque.

El despliegue tiene como destino la ciudad de Chiclayo, donde las aeronaves permanecerán preparadas para atender los requerimientos de transporte del sumo pontífice. Entre ellas se encuentra el denominado “Papacóptero FAP”.

Video destacado

🔴 Papa León XIV: último día de su visita a Argentina y su llegada al Perú EN VIVO | #LR

Puedes ver

Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue minuto a minuto su llegada, sus primeras actividades, el mensaje a los fieles y las últimas noticias de su visita

lr.pe

FAP despliega cuatro helicópteros Mi-17 para recibir al papa León XIV en Chiclayo

Las cuatro aeronaves fueron destinadas a cumplir funciones de traslado durante la visita oficial del papa León XIV. El movimiento hacia Lambayeque forma parte de la planificación logística de la Fuerza Aérea, que contempla la disponibilidad de los helicópteros antes de la llegada del pontífice.

LR Focus

El “Papacóptero FAP” integra este despliegue y ya se encuentra en ruta hacia Chiclayo. Su presentación estuvo a cargo del Ministerio de Defensa, mediante la Fuerza Aérea del Perú, como parte de los preparativos para las actividades programadas en territorio nacional.

Puedes ver

Obrero muere tras desplomarse arco de bienvenida que construían por visita del papa León XIV en Chiclayo

lr.pe

Así será el operativo aéreo para trasladar al sumo pontífice hasta Cajamarca

La operación principal está prevista para este sábado 14 de noviembre. Ese día, los helicópteros deberán transportar al papa León XIV hasta la comunidad de Santa Cruz de Succhabamba, ubicada en la región Cajamarca. Para cumplir con esta tarea, las unidades permanecerán listas para ejecutar los vuelos establecidos.

Cada aeronave dispone de una tripulación especializada de al menos cinco integrantes, distribuida en funciones específicas: piloto, copiloto, ingeniero de vuelo, mecánico a bordo y personal paramédico. Este último cuenta con preparación para intervenir ante posibles emergencias durante los desplazamientos.

La conformación de los equipos responde a los requerimientos de las misiones de transporte oficial y asistencia. De esta manera, la FAP contempla tanto las tareas de navegación y mantenimiento de las aeronaves como la atención sanitaria que pudiera necesitarse durante el desarrollo del operativo.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Escolar peruano de 11 años gana medalla de oro en Canadá y busca representar al país en competencia en Francia: "Sería un logro para la familia"

“Papacóptero” ya se dirige a Chiclayo: FAP despliega cuatro helicópteros Mi-17 para el traslado del papa León XIV a Cajamarca

León XIV se despidió de Argentina tras una visita marcada por las multitudes y polémicas del Gobierno Milei

Sociedad

Escolar peruano de 11 años gana medalla de oro en Canadá y busca representar al país en competencia en Francia: "Sería un logro para la familia"

Temblor en Perú hoy EN VIVO, miércoles 11 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue minuto a minuto su llegada, sus primeras actividades, el mensaje a los fieles y las últimas noticias de su visita

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Álvarez sobre ausencia de Keiko Fujimori en despedida del papa León XIV: “Es esencial para el bolsillo de los ciudadanos”

Ranking regional de presidentes: Keiko Fujimori se ubica en el puesto 9 con una desaprobación que supera el 54%

Encuesta del IEP: El 51% de peruanos rechaza que el Congreso haya otorgado las facultades legislativas al Gobierno