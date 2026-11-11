“Papacóptero” ya se dirige a Chiclayo: FAP despliega cuatro helicópteros Mi-17 para el traslado del papa León XIV a Cajamarca La Fuerza Aérea del Perú (FAP) inicia un operativo aéreo para el traslado del papa León XIV en el norte del país, con cuatro helicópteros Mi-17 listos en Chiclayo.

Las aeronaves, que incluyen el “Papacóptero FAP”, están destinadas al transporte del sumo pontífice y han sido desplazadas hacia Chiclayo, listos para atender requisitos logísticos.

Las aeronaves, que incluyen el “Papacóptero FAP”, están destinadas al transporte del sumo pontífice y han sido desplazadas hacia Chiclayo, listos para atender requisitos logísticos. Foto: composición LR

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) puso en marcha el operativo aéreo para el traslado del papa León XIV y su comitiva oficial durante sus actividades en el norte del país. Como parte de las acciones, cuatro helicópteros multipropósito Mi-17 iniciaron su desplazamiento desde el Grupo Aéreo N.° 3 hacia la región Lambayeque.

El despliegue tiene como destino la ciudad de Chiclayo, donde las aeronaves permanecerán preparadas para atender los requerimientos de transporte del sumo pontífice. Entre ellas se encuentra el denominado “Papacóptero FAP”.

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FAP despliega cuatro helicópteros Mi-17 para recibir al papa León XIV en Chiclayo

Las cuatro aeronaves fueron destinadas a cumplir funciones de traslado durante la visita oficial del papa León XIV. El movimiento hacia Lambayeque forma parte de la planificación logística de la Fuerza Aérea, que contempla la disponibilidad de los helicópteros antes de la llegada del pontífice.

El “Papacóptero FAP” integra este despliegue y ya se encuentra en ruta hacia Chiclayo. Su presentación estuvo a cargo del Ministerio de Defensa, mediante la Fuerza Aérea del Perú, como parte de los preparativos para las actividades programadas en territorio nacional.

Así será el operativo aéreo para trasladar al sumo pontífice hasta Cajamarca

La operación principal está prevista para este sábado 14 de noviembre. Ese día, los helicópteros deberán transportar al papa León XIV hasta la comunidad de Santa Cruz de Succhabamba, ubicada en la región Cajamarca. Para cumplir con esta tarea, las unidades permanecerán listas para ejecutar los vuelos establecidos.

Cada aeronave dispone de una tripulación especializada de al menos cinco integrantes, distribuida en funciones específicas: piloto, copiloto, ingeniero de vuelo, mecánico a bordo y personal paramédico. Este último cuenta con preparación para intervenir ante posibles emergencias durante los desplazamientos.

La conformación de los equipos responde a los requerimientos de las misiones de transporte oficial y asistencia. De esta manera, la FAP contempla tanto las tareas de navegación y mantenimiento de las aeronaves como la atención sanitaria que pudiera necesitarse durante el desarrollo del operativo.