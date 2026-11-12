Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
Sociedad

Papa León XIV quería pasar sus últimos días en Chiclayo y morir como obispo antes de llegar al Vaticano: revelan su confesión

La periodista vaticanista Elise Ann Allen reveló que Robert Prevost imaginaba pasar el resto de su vida en Chiclayo. El actual pontífice confesó lo difícil que fue dejar el Perú tras recibir el llamado del Papa Francisco.

León XIV imaginaba pasar sus últimos días en Chiclayo
León XIV imaginaba pasar sus últimos días en Chiclayo
Por
google iconLa República en Google

¡Una confesión que conmueve a los peruanos! El papa León XIV sorprendió con una revelación sobre los planes que tenía para sus últimos años antes de convertirse en el máximo representante de la Iglesia católica. Según la periodista vaticanista Elise Ann Allen, el entonces obispo Robert Francis Prevost nunca imaginó llegar al Vaticano, pues su mayor deseo era permanecer en Chiclayo, ciudad donde esperaba envejecer y morir.

La autora del libro 'León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI' contó que el actual pontífice había encontrado en el norte del Perú un lugar especial para continuar su labor religiosa. Sin embargo, todo cambió cuando el fallecido papa Francisco decidió convocarlo a Roma para asumir nuevas responsabilidades.

Video destacado

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Puedes ver

“Esta es la juventud del papa”: León XIV llora al emocionarse por recibimiento en el Estadio Nacional

lr.pe

Papa León XIV quería morir en Chiclayo y revela lo difícil que fue dejar el Perú

Durante una entrevista con TV Perú Noticias, Elise Ann Allen recordó una conversación que sostuvo con Robert Prevost sobre su salida de Chiclayo, donde ejerció como obispo durante más de ocho años.

LR Focus

Según la periodista, el religioso imaginaba permanecer en territorio peruano hasta el final de su vida, por lo que recibir el llamado para trasladarse al Vaticano representó una decisión especialmente dolorosa.

“Este fue uno de los momentos más difíciles de mi vida”, le confesó Prevost, de acuerdo con el testimonio de Allen.

La vaticanista explicó que el actual pontífice pensaba “pasar el resto de sus días” en Chiclayo y morir como obispo de la diócesis que había dirigido durante varios años.

Asimismo, destacó la felicidad que encontró durante su experiencia religiosa en el país.

“Fue increíblemente feliz como misionero allá”, aseguró.

Estas declaraciones revelan el profundo vínculo que León XIV mantiene con el Perú, especialmente con las comunidades del norte, donde desarrolló una parte importante de su trayectoria pastoral.

¿Por qué el papa León XIV dejó Chiclayo si quería quedarse en el Perú?

Pese a su deseo de continuar en Chiclayo, Robert Prevost recibió una propuesta del papa Francisco para asumir nuevas responsabilidades dentro de la Iglesia católica.

Según relató Elise Ann Allen, el entonces obispo tenía clara su preferencia por permanecer en el Perú, pero también estaba dispuesto a aceptar la decisión del pontífice.

“Yo prefiero quedarme aquí en Perú, pero si me llama, me voy”, habría respondido Prevost, de acuerdo con la periodista.

Finalmente, en enero de 2023, Francisco lo nombró prefecto del Dicasterio para los Obispos. Posteriormente, en septiembre del mismo año, fue creado cardenal.

Su trayectoria dio un giro definitivo el 8 de mayo de 2025, cuando fue elegido como el papa número 267 de la Iglesia católica y adoptó el nombre de León XIV.

La periodista también reveló que, semanas antes de la muerte de Francisco, conversó con Prevost sobre la posibilidad de que fuera considerado candidato al papado. Sin embargo, él descartó aquella opción porque no creía que elegirían a un estadounidense.

¿Qué dijo León XIV sobre Chiclayo tras convertirse en papa?

El cariño que Robert Prevost siente por Chiclayo quedó demostrado durante su primera aparición pública como León XIV.

Tras ser elegido pontífice, salió al balcón central de la basílica de San Pedro y dedicó unas palabras en español a su querida diócesis peruana.

Para Elise Ann Allen, la experiencia del religioso en el Perú fue fundamental en la construcción de su identidad pastoral, especialmente por el contacto que mantuvo con las comunidades de Chulucanas y Chiclayo.

“Su mente es bien gringa, es bien americana, pero toda su mirada pastoral, todos sus instintos, toda su afección es bien cholo”, expresó la periodista.

De esta manera, la revelación sobre los planes que León XIV tenía antes de llegar al Vaticano demuestra la importancia que Chiclayo ocupaba en su proyecto de vida, mucho antes de convertirse en el líder de millones de católicos alrededor del mundo.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Fenómeno El Niño

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso de España avala un plan de vivienda, pero frena la renovación automática de alquileres tras huelga general

Nueva York: al menos ocho muertos y 19 heridos tras colapso de un edificio residencial en Brooklyn

Fiscalía de Paraguay allana la residencia presidencial y detienen a superintendente de bancos por el escándalo de Ueno Bank

Sociedad

Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 12 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue minuto a minuto sus actividades, mensajes y últimas noticias hoy jueves 12 de noviembre

León XIV reflexiona sobre el dolor y los sueños de los jóvenes durante vigilia: “No tengan miedo”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Juez Varillas otorgó cautelar a contratista que engañó al Estado

JNE rechaza pedido de Renovación Popular para apartar a Burneo del caso de reelección encubierta de López Aliaga

Hijo del ministro del Salud, de 22 años, se reunía con viceministros a nombre del Despacho Presidencial