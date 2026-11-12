Papa León XIV quería pasar sus últimos días en Chiclayo y morir como obispo antes de llegar al Vaticano: revelan su confesión La periodista vaticanista Elise Ann Allen reveló que Robert Prevost imaginaba pasar el resto de su vida en Chiclayo. El actual pontífice confesó lo difícil que fue dejar el Perú tras recibir el llamado del Papa Francisco.

¡Una confesión que conmueve a los peruanos! El papa León XIV sorprendió con una revelación sobre los planes que tenía para sus últimos años antes de convertirse en el máximo representante de la Iglesia católica. Según la periodista vaticanista Elise Ann Allen, el entonces obispo Robert Francis Prevost nunca imaginó llegar al Vaticano, pues su mayor deseo era permanecer en Chiclayo, ciudad donde esperaba envejecer y morir.

La autora del libro 'León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI' contó que el actual pontífice había encontrado en el norte del Perú un lugar especial para continuar su labor religiosa. Sin embargo, todo cambió cuando el fallecido papa Francisco decidió convocarlo a Roma para asumir nuevas responsabilidades.

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Papa León XIV quería morir en Chiclayo y revela lo difícil que fue dejar el Perú

Durante una entrevista con TV Perú Noticias, Elise Ann Allen recordó una conversación que sostuvo con Robert Prevost sobre su salida de Chiclayo, donde ejerció como obispo durante más de ocho años.

Según la periodista, el religioso imaginaba permanecer en territorio peruano hasta el final de su vida, por lo que recibir el llamado para trasladarse al Vaticano representó una decisión especialmente dolorosa.

“Este fue uno de los momentos más difíciles de mi vida”, le confesó Prevost, de acuerdo con el testimonio de Allen.

La vaticanista explicó que el actual pontífice pensaba “pasar el resto de sus días” en Chiclayo y morir como obispo de la diócesis que había dirigido durante varios años.

Asimismo, destacó la felicidad que encontró durante su experiencia religiosa en el país.

“Fue increíblemente feliz como misionero allá”, aseguró.

Estas declaraciones revelan el profundo vínculo que León XIV mantiene con el Perú, especialmente con las comunidades del norte, donde desarrolló una parte importante de su trayectoria pastoral.

¿Por qué el papa León XIV dejó Chiclayo si quería quedarse en el Perú?

Pese a su deseo de continuar en Chiclayo, Robert Prevost recibió una propuesta del papa Francisco para asumir nuevas responsabilidades dentro de la Iglesia católica.

Según relató Elise Ann Allen, el entonces obispo tenía clara su preferencia por permanecer en el Perú, pero también estaba dispuesto a aceptar la decisión del pontífice.

“Yo prefiero quedarme aquí en Perú, pero si me llama, me voy”, habría respondido Prevost, de acuerdo con la periodista.

Finalmente, en enero de 2023, Francisco lo nombró prefecto del Dicasterio para los Obispos. Posteriormente, en septiembre del mismo año, fue creado cardenal.

Su trayectoria dio un giro definitivo el 8 de mayo de 2025, cuando fue elegido como el papa número 267 de la Iglesia católica y adoptó el nombre de León XIV.

La periodista también reveló que, semanas antes de la muerte de Francisco, conversó con Prevost sobre la posibilidad de que fuera considerado candidato al papado. Sin embargo, él descartó aquella opción porque no creía que elegirían a un estadounidense.

¿Qué dijo León XIV sobre Chiclayo tras convertirse en papa?

El cariño que Robert Prevost siente por Chiclayo quedó demostrado durante su primera aparición pública como León XIV.

Tras ser elegido pontífice, salió al balcón central de la basílica de San Pedro y dedicó unas palabras en español a su querida diócesis peruana.

Para Elise Ann Allen, la experiencia del religioso en el Perú fue fundamental en la construcción de su identidad pastoral, especialmente por el contacto que mantuvo con las comunidades de Chulucanas y Chiclayo.

“Su mente es bien gringa, es bien americana, pero toda su mirada pastoral, todos sus instintos, toda su afección es bien cholo”, expresó la periodista.

De esta manera, la revelación sobre los planes que León XIV tenía antes de llegar al Vaticano demuestra la importancia que Chiclayo ocupaba en su proyecto de vida, mucho antes de convertirse en el líder de millones de católicos alrededor del mundo.