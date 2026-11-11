Papa León XIV y su reflexión para los jóvenes sobre el éxito, el dinero y la apariencia: "No se arrodillen ante ídolos que arrebatan la vida y libertad" El pontífice abordó las falsas devociones de la sociedad actual, advirtiendo sobre los peligros de la validación ajena y las industrias que promueven dependencias dañinas.

Durante una multitudinaria vigilia en Buenos Aires, el papa León XIV instó a los jóvenes a rechazar la dependencia de la apariencia, el éxito y el dinero, enfatizando la libertad y el respeto por los demás. | Foto: AFP

Durante una multitudinaria vigilia en Buenos Aires, el papa León XIV instó a los jóvenes a rechazar la dependencia de la apariencia, el éxito y el dinero, enfatizando la libertad y el respeto por los demás. | Foto: AFP

Durante una multitudinaria vigilia en el Monumento de los Españoles de Buenos Aires, el papa León XIV advirtió a la juventud sobre los peligros de priorizar la apariencia, el éxito y el dinero al tomar sus decisiones. El pontífice exhortó a los jóvenes a rechazar todo aquello que cause dependencia y distorsione el respeto por las personas. "No se arrodillen ante ídolos que arrebatan la vida y libertad", enfatizó el pontífice ante la audiencia.

La jornada congregó a cerca de un millón de asistentes, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede a través de Vatican News. El evento contó con testimonios, presentaciones artísticas, preguntas y una emotiva oración con velas. Antes del discurso principal, el líder católico abordó las dificultades del servicio a personas vulnerables y la relación entre la fe y las responsabilidades cotidianas.

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¿Qué dijo el papa León XIV sobre el éxito, el dinero y la apariencia ante los jóvenes?

El papa León XIV alertó a la juventud frente a la fascinación por la fama, la fortuna y la estética, catalogándolos como falsas devociones actuales. A través del documento difundido por la Santa Sede, el pontífice sostuvo que la necesidad incesante de validación ajena incita a caer en falsedades o ataques en entornos digitales.

El líder de la Iglesia católica cuestionó a las industrias que lucran con dependencias como el contenido explícito y los estupefacientes, señalando que el egoísmo reduce al prójimo a un simple objeto. Adicionalmente, enfatizó cómo los celos bloquean la alegría ante la dicha comunitaria.

Para respaldar su reflexión, rememoró la gesta bíblica de Ananías, Azarías y Misael al desafiar el mandato del monarca Nabucodonosor de rendir culto a una figura dorada. Sobre su inquebrantable convicción espiritual, el pontífice exclamó: "¡Cuánta libertad hay en esa respuesta!".

¿Cómo llamó el Papa a reconstruir la vida tras el sufrimiento y la adicción?

La libertad y la oportunidad de reiniciar la existencia tras momentos de profundo dolor centraron el mensaje del pontífice. A partir del testimonio de Agustín Cristian Schinca, un joven que superó el abandono y las adicciones gracias al apoyo comunitario, la máxima autoridad de la Iglesia católica subrayó la capacidad divina de restauración humana. Ante personas en situaciones vulnerables, el obispo de Roma aseveró: “Nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda levantarlo”.

Desde la perspectiva espiritual, el líder religioso sostuvo que la renovación personal requiere aceptar los errores, sanar las laceraciones y reparar las ofensas cometidas. Para facilitar este proceso de sanación interior, sugirió acudir al sacramento de la Reconciliación, la plegaria y la Eucaristía, al tiempo que exhortó a los templos a acoger activamente a feligreses con dudas, alejados o lastimados por miembros de la institución divina.

Finalmente, la prédica priorizó las obras de solidaridad: brindar alimento al hambriento, dar cobijo a desamparados y acompañar a convalecientes o desamparados. Asimismo, abordó necesidades afectivas como la escucha y el apoyo emocional, conectando la soberanía personal recobrada con la entrega al prójimo y el servicio social.