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ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice
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Papa León XIV recuerda el ceviche que compartió con familias peruanas: "Me hicieron sentir uno de los suyos"

El pontífice recordó con emoción el cariño recibido durante su labor pastoral, incluyendo momentos compartidos con familias peruanas alrededor de un ceviche.

El papa León XIV recordó con emoción uno de los platos peruanos que probó.
El papa León XIV recordó con emoción uno de los platos peruanos que probó.
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El papa León XIV volvió al Perú y, en su primer discurso en territorio nacional, dejó ver el vínculo afectivo que mantiene con esta tierra, donde vivió durante varias décadas y construyó una relación cercana con sus habitantes. Ante las autoridades y representantes del país, el pontífice recordó con emoción las muestras de cariño que recibió durante sus años de servicio pastoral.

"Muchos me abrieron las puertas de sus casas, compartieron conmigo su mesa —y, por supuesto, algún buen ceviche— y me hicieron sentir uno de los suyos", expresó el santo padre, al evocar las experiencias que marcaron su vida en el país.

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La referencia a uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana arrancó un pasaje especialmente cercano de su mensaje, en el que dejó claro que su relación con el Perú va más allá de su labor religiosa. Para León XIV, los encuentros cotidianos, la hospitalidad y la generosidad de las familias peruanas forman parte de los recuerdos que conserva de esta nación.

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El pontífice también recordó que su historia con el Perú comenzó mucho antes de asumir la Diócesis de Chiclayo. Durante décadas, señaló, compartió la vida de sus habitantes, escuchó sus preocupaciones y aprendió de su fe. En 2015 recibió la nacionalidad peruana, un reconocimiento que, según explicó, formalizó un vínculo que ya se había construido con el paso de los años y el afecto de la población.

"Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes", manifestó.

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León XIV considera al Perú parte de su historia

El papa reconoció que su regreso tiene un significado especial, pues vuelve como sucesor de Pedro, pero también como alguien que encontró en el Perú una parte fundamental de su formación personal y religiosa.

Incluso aseguró que, si pudiera volver a recorrer aquellos años, lo haría nuevamente con alegría, tanto por los momentos felices como por las dificultades que atravesó junto a las comunidades.

"Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria", afirmó.

Su mensaje estuvo marcado por el reconocimiento a la diversidad cultural del país, sus distintas lenguas y tradiciones, así como por las expresiones de solidaridad que encontró en sus regiones. Para el pontífice, esos gestos cotidianos reflejan una manera de amar al Perú y cuidar de quienes lo habitan.

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