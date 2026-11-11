Papa León XIV recuerda con cariño el día que obtuvo la nacionalidad peruana: “Aquel acto manifestó un vínculo que este pueblo había ido tejiendo en mi vida” Durante su discurso, el pontífice enfatizó que su relación con Perú era previa a su ciudadanía, resaltando las experiencias vividas en su servicio pastoral.

El pontífice, ante autoridades y representantes, destacó que sus experiencias en Perú lo prepararon para asumir su rol como Sucesor de Pedro y manifestó su gratitud por los años compartidos.

El pontífice, ante autoridades y representantes, destacó que sus experiencias en Perú lo prepararon para asumir su rol como Sucesor de Pedro y manifestó su gratitud por los años compartidos. Foto: AFP

Durante su discurso en el Gran Teatro Nacional, el papa León XIV recordó el significado que tuvo para él recibir la nacionalidad peruana en 2015 y destacó el vínculo que construyó con el país a lo largo de sus años de servicio pastoral. Ante autoridades y representantes de distintos sectores, el pontífice evocó este reconocimiento como una expresión de la relación que mantenía con el Perú mucho antes de convertirse oficialmente en ciudadano.

El líder de la Iglesia católica también se refirió a su regreso como Sucesor de Pedro y reconoció que las experiencias vividas en territorio peruano formaron parte del camino que lo preparó para asumir su actual responsabilidad. En ese sentido, manifestó su gratitud por los años compartidos con las comunidades del país y afirmó que volvería a recorrer esa etapa de su vida si tuviera la oportunidad.

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Papa León XIV destaca cómo sus años en Perú marcaron su formación como pastor de la Iglesia católica

En su intervención, León XIV recordó que la nacionalidad peruana que recibió en 2015 representó la formalización de un vínculo construido durante muchos años. Para el pontífice, este reconocimiento no fue un hecho aislado, sino la expresión de una relación que se había fortalecido a través de sus experiencias personales y pastorales en el país.

Asimismo, sostuvo que el Perú conserva un lugar importante en su historia y reconoció que parte de su propia trayectoria está ligada a las personas y comunidades con las que compartió durante su permanencia en territorio nacional. Sus palabras estuvieron dirigidas a destacar la cercanía que desarrolló con el país y el significado que mantiene ese vínculo en su vida.

"En 2015 recibí la nacionalidad peruana. Aquel acto manifestó un vínculo que este pueblo había ido tejiendo en mi vida desde mucho antes. Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes. Regreso como Sucesor de Pedro, llamado a servir a la Iglesia universal”, manifestó.