León XIV vuelve a su patria y pide a las autoridades escuchar a los peruanos: “Nadie debería vivir con temor” Durante su intervención en el Gran Teatro Nacional, el pontífice también abordó temas como la paz, la educación, el empleo juvenil y el cuidado del medio ambiente, enfatizando la importancia de escuchar a la población.

El papa León XIV ofreció su primer discurso en territorio peruano durante un encuentro con las autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, realizado este miércoles 11 de noviembre en el Gran Teatro Nacional, en San Borja. Antes de la intervención del pontífice, la presidenta Keiko Fujimori lo recibió en el recinto y brindó un discurso de bienvenida, en el que destacó el significado de su visita apostólica para el país.

En su mensaje, el santo padre hizo un llamado a fortalecer la democracia, recuperar la confianza en las instituciones, combatir la violencia y garantizar que todos los ciudadanos puedan vivir dignamente. También pidió a los representantes del Estado escuchar las necesidades de la población y trabajar por el bien común.

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La intervención de Robert Prevost estuvo marcada por su vínculo personal con el Perú, país donde desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa y del que obtuvo la nacionalidad en 2015. Al iniciar su participación, expresó la emoción que le genera regresar a la tierra donde compartió durante décadas la vida de sus habitantes, conoció sus preocupaciones y aprendió de su fe.

"Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria", manifestó ante las autoridades presentes en el recinto.

La intervención del santo padre se produjo durante su última actividad oficial de este miércoles, luego de su llegada al Callao, el multitudinario recibimiento de los fieles durante su recorrido en papamóvil por Lima y la ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno, donde también fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori recibe al papa León XIV en el Gran Teatro Nacional y ofrece discurso de bienvenida

La presidenta Keiko Fujimori recibió al pontífice a su llegada al Gran Teatro Nacional, en San Borja, donde se desarrolló el encuentro oficial con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Tras darle la bienvenida, la jefa de Estado tomó la palabra desde el estrado principal y brindó un discurso previo al mensaje del papa León XIV.

La ceremonia contó con la presencia de representantes de los principales poderes del Estado y organismos autónomos, además de integrantes del cuerpo diplomático. El encuentro también incluyó presentaciones artísticas de agrupaciones nacionales.

León XIV pide a las autoridades escuchar a la población y recuperar la confianza en las instituciones

Uno de los principales mensajes del pontífice estuvo dirigido a quienes ejercen responsabilidades públicas. León XIV recordó que la política debe entenderse como un servicio orientado al bienestar de todos y no como un espacio alejado de las necesidades cotidianas de los ciudadanos.

En esa línea, sostuvo que las instituciones deben garantizar que las personas sean escuchadas, especialmente aquellas que viven lejos de los centros donde se toman las decisiones. También advirtió que detrás de los expedientes, trámites y cifras oficiales existen familias que esperan respuestas concretas del Estado.

"Para conocer las necesidades de quienes están lejos, es preciso comenzar por escucharlos", señaló.

El papa también hizo referencia a la importancia de cultivar la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro como condiciones necesarias para fortalecer la confianza ciudadana y dar solidez a las instituciones democráticas.

Asimismo, recordó que la democracia reúne a personas con diferentes convicciones y aspiraciones, pero que todas deben estar unidas por la búsqueda del bienestar nacional.

Papa León XIV se pronuncia sobre la violencia y pide garantizar la paz de las familias

Durante su discurso, el pontífice abordó la problemática de la violencia y sus consecuencias en la vida cotidiana de los peruanos. Señaló que la paz no debe entenderse únicamente como un concepto político, sino como una condición indispensable para que las familias puedan desarrollar sus actividades sin temor.

"Para las familias, la paz tiene un significado muy concreto: salir a trabajar sin temor, cuidar de los hijos y regresar a casa con serenidad. Son aspiraciones sencillas, pero nadie debería verse privado de ellas", expresó.

León XIV manifestó que la Iglesia conoce el sufrimiento que provoca la violencia y busca permanecer cerca de quienes la padecen. En ese sentido, alentó los esfuerzos de las autoridades y de quienes trabajan para proteger la vida, la dignidad y los derechos de las personas mediante el derecho y la justicia.

También se refirió a los momentos difíciles que ha atravesado el Perú y sostuvo que los acontecimientos del pasado deben abordarse con justicia y sensibilidad, dejando espacio para la reconciliación y la convivencia respetuosa.

Empleo juvenil, educación y salud: los otros pedidos del pontífice

El discurso también estuvo dirigido a sectores de la población que enfrentan dificultades para acceder a mejores oportunidades. León XIV dedicó un mensaje especial a los jóvenes que buscan su primer empleo y a quienes se preparan para asumir nuevas responsabilidades.

El papa pidió trabajar para que puedan desarrollar sus talentos y ponerlos al servicio de la sociedad, especialmente de las personas más necesitadas. Asimismo, destacó el papel de los maestros peruanos en la formación de nuevas generaciones y en la transmisión de los valores culturales de cada región.

En materia de salud, el pontífice recordó a los adultos mayores, las personas con discapacidad y quienes atraviesan problemas relacionados con la salud mental. También reconoció el esfuerzo de las familias que asumen labores de cuidado, muchas veces sin suficiente apoyo.

"Animo a las autoridades a respaldar esa entrega, facilitándoles servicios de salud accesibles y fortaleciendo la medicina preventiva", manifestó.

Además, dedicó unas palabras a las mujeres peruanas que sostienen comedores populares y ollas comunes, así como a quienes participan en distintas profesiones y responsabilidades públicas. Pidió que puedan desarrollar libremente sus capacidades y vivir libres de violencia y explotación.

León XIV advierte sobre el cuidado ambiental y el uso de la inteligencia artificial

Otro de los temas abordados por el sumo pontífice fue la protección de los recursos naturales. Al referirse a la diversidad geográfica del Perú, mencionó los ríos amazónicos, las alturas andinas y el litoral, territorios que sostienen la vida y el trabajo de numerosas comunidades.

En ese contexto, advirtió que actividades como la agricultura, la pesca y la minería deben desarrollarse con responsabilidad ambiental y respeto por las poblaciones que dependen de esos recursos.

También pidió fortalecer la prevención frente a los fenómenos naturales y garantizar que las instituciones puedan actuar oportunamente ante las emergencias. Para ello, destacó el aporte de la ciencia y la tecnología en la identificación de riesgos y la protección de la población.

Sobre la inteligencia artificial, señaló que sus avances pueden mejorar la atención sanitaria, ampliar las oportunidades educativas y transformar las relaciones laborales. Sin embargo, advirtió que estas herramientas necesitan una orientación responsable y garantías jurídicas para evitar posibles abusos.

"Que sus beneficios lleguen a todos y que su desarrollo permanezca al servicio de la dignidad humana", expresó.

El papa pide cooperación internacional y defiende el diálogo entre países

En su intervención ante el cuerpo diplomático, León XIV también abordó los conflictos internacionales, las tensiones entre países y los movimientos migratorios. Sostuvo que los problemas que afectan a las sociedades requieren respuestas conjuntas y no pueden resolverse desde posiciones aisladas.

El pontífice alentó al Perú a continuar contribuyendo a la cooperación regional e internacional, así como a mantener abiertos los canales diplomáticos incluso cuando existan diferencias entre las naciones.

"Que nunca se renuncie a buscar caminos para aliviar el sufrimiento de los pueblos y avanzar hacia la paz", manifestó.

Asimismo, recordó a los peruanos que viven en el extranjero y mantienen sus vínculos con el país a través de sus familias, tradiciones y expresiones religiosas. Incluso mencionó la devoción al Señor de los Milagros, cuya imagen ha observado durante las celebraciones en Roma.

León XIV recuerda su vínculo con el Perú y pide reconocer a cada ciudadano como un hermano

Hacia el cierre de su discurso, el papa volvió a referirse a la relación que construyó con el país durante sus años de servicio pastoral. Recordó las experiencias compartidas con las comunidades peruanas y agradeció las muestras de afecto que recibió a lo largo de su trayectoria.

También propuso la Doctrina Social de la Iglesia como una herramienta para orientar los esfuerzos de quienes trabajan por el desarrollo nacional y el bienestar de la población.

Finalmente, evocó a santa Rosa de Lima y el tradicional pozo donde los peruanos depositan sus peticiones y esperanzas. Desde el Gran Teatro Nacional, expresó su deseo de que el amor de Cristo ayude a los ciudadanos a reconocerse como parte de una misma comunidad.

"Pido al Señor que el amor de Cristo los ayude a reconocer, en cada peruano, a un hermano, a una hermana y, en cada uno, un motivo más para amar a su patria", expresó.

Autoridades y expresidentes asistieron al encuentro en el Gran Teatro Nacional

La actividad reunió a representantes de los principales poderes del Estado y organismos autónomos. Entre los asistentes estuvieron la presidenta Keiko Fujimori; el presidente del Congreso, Miguel Torres; el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto; la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco; y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.

También fueron convocados el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde; la jefa del Reniec, Carmen Velarde; el jefe de la ONPE, Bernardo Pachas; y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo.

Entre los invitados figuraron los expresidentes Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar. Además, se constató la presencia de algunos senadores de Fuerza Popular.

La jornada contó con presentaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario del Perú, el Coro Nacional de Niños y el Ballet Folclórico Nacional, agrupaciones que participaron en el recibimiento del santo padre.

Callao levantó una estatua de 14 metros en homenaje al papa León XIV

El regreso de Robert Prevost también motivó homenajes en el primer puerto, donde se instaló una escultura de 14 metros de altura dedicada al pontífice. El monumento, ubicado en el parque del Niño Gaelito, en La Punta, es considerado el más alto del Perú en honor al actual líder de la Iglesia católica.

La estructura pesa aproximadamente 4 toneladas y está compuesta por una figura de 12 metros sobre un pedestal de 2 metros. Su elaboración estuvo a cargo del escultor Rafael Gutiérrez Quispe y otros trabajadores especializados, mientras que su instalación fue posible gracias a una donación de Caja Huancayo.

El homenaje tiene un significado especial para el Callao, debido a que Prevost estuvo vinculado a su comunidad religiosa durante su trayectoria pastoral y se desempeñó como administrador apostólico de la diócesis chalaca entre 2020 y 2021.

Así, en su primera jornada en el Perú, León XIV no solo protagonizó un multitudinario reencuentro con los fieles, sino que también aprovechó su primer discurso oficial para plantear una serie de reflexiones y pedidos a las autoridades sobre los principales desafíos sociales, políticos y económicos del país.