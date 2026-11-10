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Nunca es tarde para aprender: ONP gana premio nacional por capacitar a adultos mayores en tecnología

 Tecnología que une estrategia desarrollada en Casa del Pensionista Yuyaq ONP, obtuvo el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2026 por fortalecer la inclusión digital y la autonomía de los pensionistas.

ONP gana importante premio.
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Realizar un trámite previsional en la computadora o celular, hacer una videollamada con sus familiares a través de algún aplicativo y explorar el campo de la inteligencia artificial son algunas de las capacidades adquiridas por los adultos mayores que asisten a Yuyaq ONP. Esta iniciativa denominada Tecnología que une demuestra que nunca es tarde para adquirir nuevos conocimientos y reforzar así su autonomía.

Este esfuerzo de la ONP obtuvo el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2026, organizado por Ciudadanos Al Día (CAD) en la categoría: Inclusión Social. Así el trabajo realizado por la Oficina de Normalización Previsional, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, destacó entre más de 100 instituciones públicas participantes de todo el país y fue reconocido en una ceremonia realizada en el Gran Teatro Nacional.

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El presidente ejecutivo de la ONP, José Ernesto Vidal Fernández, expresó su satisfacción por el premio que recibió en compañía del equipo que hace posible cerrar las brechas de alfabetización digital entre los pensionistas.

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PUEDES VER: ONP inicia pago de pensiones de noviembre: consulta el calendario completo según tu inicial para cobrar tu pensión vía Banco de la Nación

A través de este programa que incluye los cursos de computación y uso de celular inteligente, los adultos mayores exploran las herramientas tecnológicas, aplicaciones de inteligencia artificial, aplicativos, redes y aprenden a realizar por internet los trámites y servicios de la ONP.

En Yuyaq ONP, no solo se busca que los adultos mayores aprendan a utilizar un dispositivo digital, sino transformar vidas, devolver autonomía y conectarlos con el mundo actual, demostrando que desde el sector público se pueden diseñar e implementar soluciones innovadoras eficientes y centradas verdaderamente en el ciudadano, y posicionar el servicio y la ONP como referentes en políticas de inclusión digital y envejecimiento activo en el Perú.

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