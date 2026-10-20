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Reporte de Aportes ONP 2026: revisa tu reporte de aportes paso a paso vía web y por llamada

Es recomendable revisar periódicamente este reporte ONP para identificar posibles inconsistencias y solicitar a los empleadores la regularización de aportes no registrados en el historial.

Los afiliados a la ONP pueden acceder a su Reporte de Aportes para verificar las contribuciones acumuladas y confirmar la correcta declaración de sus pagos laborales.
Los afiliados a la ONP pueden acceder a su Reporte de Aportes para verificar las contribuciones acumuladas y confirmar la correcta declaración de sus pagos laborales.Foto: ONP/Composición LR
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Los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) pueden consultar su Reporte de Aportes para conocer las contribuciones acumuladas durante su vida laboral y comprobar si los períodos trabajados figuran en su historial previsional. La institución, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, recomienda revisar esta información de manera periódica, sin esperar a iniciar el trámite de jubilación.

Esta consulta permite a los trabajadores dependientes verificar si sus empleadores declararon los aportes descontados de sus remuneraciones. Además, quienes realizan contribuciones facultativas pueden revisar cuánto han acumulado y hacer seguimiento a su historial, especialmente si están próximos a cumplir la edad de jubilación. El documento se puede obtener por internet o mediante la central telefónica de la ONP.

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Cómo consultar y descargar el Reporte de Aportes ONP 2026 por internet

Para obtener el documento desde la plataforma virtual, el afiliado debe ingresar a onpvirtual.pe y seleccionar la opción “Tu zona segura”. Luego, tendrá que introducir su número de documento de identidad y su clave virtual para acceder a los servicios disponibles.

Una vez dentro, deberá elegir el apartado “Estado de cuenta en línea” y descargar su Reporte de Aportes. Este servicio está habilitado las 24 horas del día, por lo que puede realizarse en cualquier momento. Si el usuario todavía no cuenta con una clave virtual, puede solicitarla desde la misma plataforma, ingresando a “Tu zona segura” y seleccionando la opción “Quiero mi clave virtual”.

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Cómo verificar si tu empleador registró todos tus aportes a la ONP

Después de descargar el reporte, los trabajadores dependientes pueden comparar los períodos registrados con la información de sus boletas de pago. Esta revisión permite identificar si existen meses trabajados sin contribuciones consignadas o si los aportes fueron derivados por error al Sistema Privado de Pensiones (AFP).

Si el afiliado encuentra diferencias o períodos sin aportes, debe solicitar a su empleador que regularice la situación. La revisión periódica facilita la detección oportuna de estas inconsistencias en el historial previsional.

Otra vía para solicitar el documento es la central telefónica ONP Te escucha, llamando al (01) 634 2222. El afiliado debe marcar la opción 1, digitar su número de DNI y volver a seleccionar la opción 1. El reporte se envía en pocos minutos al correo electrónico registrado. Este canal atiende de lunes a domingo, incluidos los feriados, de 6.00 a. m. a 9.00 p. m., y requiere contar con una clave virtual.

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