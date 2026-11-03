Pronabi subastará 16 vehículos en Lima el 23 de noviembre: requisitos, bases y cómo participar Entre los bienes que serán subastados de forma pública se encuentran camionetas, camiones, automóviles y motocicletas. El plazo para registrarse como postor va del 11 al 13 de noviembre.

El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), informó que realizará una subasta pública de 16 vehículos el lunes 23 de noviembre de 2026 en el distrito limeño de Miraflores.

Entre los bienes que serán subastados se encuentran camionetas pick-ups, camiones, automóviles, motocicletas y otros. Todos ellos fueron decomisados y/o declarados en extinción de dominio por delitos cometidos en agravio del Estado peruano.

Video destacado KEIKO VUELVE POR LLUVIAS EN TUMBES + JORGE NIETO RESPONDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Pronabi subasta 16 vehículos: ¿dónde será y cómo registrarse para participar?

La actividad se realizará en el auditorio del Minjusdh, ubicado en la Calle Scipión Llona 350, Miraflores, a las 10.00 a. m. La modalidad de subasta será ‘A viva voz’, lo que significa que los participantes competirán en tiempo real y de forma pública, ofreciendo precios cada vez más altos por el bien hasta que nadie supere la última propuesta.

Para participar de la subasta, sigue estos cuatro pasos:

Revisa las bases administrativas en este enlace. Cumple con los requisitos detallados en los numerales 14 y 15 de las bases administrativas. Regístrate como postor del 11 al 13 de noviembre del 2026 en este enlace. Reúne y presenta los requisitos en un sobre cerrado en la mesa de partes del Pronabi del 11 al 13 de noviembre del 2026.

Confirmación y visita para conocer los vehículos

Una vez que te hayas registrado, debes esperar el mensaje de correo electrónico desde pronabi.subasta@minjus.gob.pe y/o llamada que confirmará si has sido considerado como postor hábil o se ha observado alguna documentación según lo establecido en las bases administrativas.

Si deseas programar una visita y/o conocer los vehículos que estarán en estas subastas, puedes acudir a la exhibición de los bienes que se llevará a cabo del 2 al 13 de noviembre del 2026. Para cualquier información adicional, puedes comunicarte a través de los siguientes canales de lunes a viernes de 8.00 a. m. a 1.00 p. m. y de 2.00 p. m. a 4.30 p. m.:

WhatsApp: 957 480 187

Correo electrónico: pronabi.subasta@minjus.gob.pe