Papa León XIV en Perú: aeropuertos de Cusco y Pucallpa ampliarán sus operaciones a 24 horas El aeropuerto de Cusco suspenderá operaciones el 15 de noviembre, restringiendo hasta 14 vuelos, mientras que en Pucallpa habrá limitaciones a partir de las 12:20 horas.

La visita del papa León XIV a Perú el 11 de noviembre generará cambios en los aeropuertos de Cusco y Pucallpa, que funcionarían las 24 horas del 14 y 16 de noviembre.

La visita del papa León XIV a Perú el 11 de noviembre generará cambios en los aeropuertos de Cusco y Pucallpa, que funcionarían las 24 horas del 14 y 16 de noviembre. Foto: composición LR/Difusión

La próxima visita del papa León XIV a Perú, prevista para el miércoles 11 de noviembre, motivará cambios temporales en la programación de los aeropuertos de Cusco y Pucallpa. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que ambos terminales aéreos extenderán sus horarios de atención durante las 24 horas los días 14 y 16 de noviembre, con el propósito de facilitar el traslado de los pasajeros.

La medida responde a las restricciones aeronáuticas previstas para la jornada de la visita papal en ambas ciudades. Según informó el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini Casal, se realizan coordinaciones con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y las aerolíneas para organizar los itinerarios y evitar inconvenientes a los viajeros que ya tienen programados sus desplazamientos.

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Visita del papa León XIV: Cusco y Pucallpa tendrán restricciones de vuelos el 15 de noviembre

El domingo 15 de noviembre, el aeropuerto internacional Teniente Alejandro Velasco Astete de Cusco tendrá una suspensión temporal de operaciones. De acuerdo con el titular del MTC, se restringirán hasta 14 vuelos y las actividades aéreas se desarrollarán únicamente hasta las 07:45 horas. La atención se reanudará a partir de las 15:05 horas.

En Pucallpa, las limitaciones comenzarán a las 12:20 horas y se mantendrán hasta las 21:05 horas del mismo día. En cambio, el aeropuerto de Chiclayo conservará su programación habitual, sin modificaciones relacionadas con la visita del pontífice. Ante estos cambios, el ministro recomendó a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos y mantenerse atentos a las reprogramaciones que coordinen las compañías aéreas.

Para reducir las dificultades derivadas de estas interrupciones, el MTC dispuso que los terminales de Cusco y Pucallpa funcionen de manera continua durante las jornadas del 14 y 16 de noviembre. La ampliación permitirá que las aerolíneas cuenten con más alternativas para reorganizar sus servicios y atender a los usuarios cuyos itinerarios puedan verse afectados.

Hasta 50,000 turistas extranjeros llegarían a Cusco por la visita del sumo pontífice

La llegada del papa León XIV también contempla un importante desplazamiento de visitantes hacia las ciudades incluidas en su recorrido. Según las proyecciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la visita podría movilizar hasta tres millones de personas en las localidades que recibirán al sumo pontífice.

De ese movimiento, se estima el arribo de aproximadamente 850,000 turistas, entre los cuales 250,000 serían extranjeros. Cusco concentraría una parte de esta demanda, con una proyección cercana a los 50,000 visitantes internacionales. Estas cifras forman parte de las previsiones consideradas para organizar la recepción de viajeros durante las actividades programadas.

Como parte de las acciones informativas, este viernes se inició en el aeropuerto de Cusco la activación denominada «El papa vuelve a casa». La iniciativa incluye la instalación de estantes y gigantografías con la imagen del pontífice y datos sobre su visita pastoral a la Ciudad Imperial.

Tangherlini Casal explicó que esta intervención busca acercar la visita papal a los ciudadanos mediante material informativo en el terminal aéreo. Asimismo, aseguró que los aeropuertos de Cusco y Pucallpa cuentan con capacidad para recibir a los pasajeros previstos, de acuerdo con las evaluaciones realizadas y las condiciones de operatividad establecidas.