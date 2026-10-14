Perú recibió 2,26 millones de turistas extranjeros hasta agosto, 0,4% menos que en 2025

Sudamérica concentró el 49% de las llegadas, con 1 millón 107.044 turistas. Le siguieron Norteamérica, con el 24,6%; Europa, con el 17,9%; Asia, con el 4,4%; y Centroamérica, con el 2,7%.

Sudamérica concentró el 49% de las llegadas, con 1 millón 107.044 turistas. Le siguieron Norteamérica, con el 24,6%; Europa, con el 17,9%; Asia, con el 4,4%; y Centroamérica, con el 2,7%. Composición LR/IA

El Perú recibió 2.259.501 turistas internacionales entre enero y agosto de 2026, lo que representó una disminución de 0,4% frente al mismo periodo del año pasado. La diferencia fue de 9.174 visitantes, según estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El resultado refleja un estancamiento del turismo receptivo durante los primeros ocho meses del año. Aunque algunos mercados emisores mostraron avances, la evolución negativa de otros países, principalmente de Sudamérica, limitó el desempeño general del sector.

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Chile y Estados Unidos concentran las visitas

Chile se mantuvo como el principal país de procedencia de los turistas internacionales, con 457.224 llegadas, equivalentes al 20,2% del total. Sin embargo, el flujo disminuyó 5,2% en comparación con enero-agosto de 2025.

Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con 432.259 turistas y una participación de 19,1%. A diferencia del mercado chileno, las llegadas desde ese país aumentaron 2,5% durante el periodo analizado.

Entre los siguientes mercados figuraron Ecuador, con 194.266 turistas, una caída de 3,5%; Brasil, con 120.916 y un avance de 0,5%; Bolivia, con 119.994 y un retroceso de 5,3%; y Colombia, con 111.329, lo que significó una reducción de 8%.

En conjunto, los viajeros procedentes de Chile y Estados Unidos representaron cerca de cuatro de cada diez llegadas internacionales. La evolución de ambos mercados resulta relevante para el sector debido a su peso en el flujo de visitantes que recibe el país.

Por bloques regionales, Sudamérica concentró el 49% de las llegadas, con 1.107.044 turistas. Le siguieron Norteamérica, con el 24,6%; Europa, con el 17,9%; Asia, con el 4,4%; y Centroamérica, con el 2,7%.

Castillo de Chancay destaca entre los atractivos turísticos

Pese al retroceso del turismo receptivo, varios destinos registraron incrementos en sus visitas durante los primeros ocho meses de 2026. El Centro Turístico Castillo de Chancay destacó con un crecimiento de 158,2% frente al mismo periodo del año anterior.

También aumentaron las visitas a la Reserva Nacional de Paracas, con un avance de 66,7%; el complejo arqueológico de Moray, con 32,8%; las Islas Ballestas, con 27%; y el Monasterio de Santa Catalina, con 6,3%, de acuerdo con información difundida por la Agencia Andina sobre las estadísticas del sector.

El crecimiento de estos atractivos contrasta con la variación negativa del total de turistas extranjeros. No obstante, las cifras de visitas a destinos específicos no equivalen necesariamente al número de turistas internacionales, pues también pueden incluir viajeros nacionales.

El aeropuerto Jorge Chávez concentra los ingresos

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue la principal vía de entrada al país, con aproximadamente 1,5 millones de turistas internacionales, equivalentes al 66,1% del total.

Por los puestos de control fronterizo también ingresaron visitantes desde Chile, Ecuador y Bolivia. El puesto de Santa Rosa, en Tacna, registró 334.000 llegadas, mientras que el Centro Binacional de Atención de Frontera de Tumbes contabilizó 173.000. En Puno, los controles de Desaguadero, Carancas y Cebaf sumaron 105.000 ingresos.

La concentración de las llegadas en el aeropuerto de Lima y en los pasos fronterizos del sur y norte muestra la importancia de las conexiones aéreas y terrestres para el turismo receptivo. La evolución de estos flujos será relevante para determinar si el sector consigue revertir el ligero retroceso registrado hasta agosto.