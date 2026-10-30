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Vaticano realiza última inspección en Pucallpa antes de llegada del papa León XIV a Perú

Delegación revisó el Bulevar de Yarinacocha y la Plaza de Armas, además de aspectos de seguridad y desplazamiento del pontífice. Este viernes inspeccionará La Videnita, donde se realizará la misa papal.

Una comisión del Vaticano realizó una inspección en Pucallpa, Ucayali, para preparar la visita del papa León XIV programada para el 15 de noviembre. El recorrido incluyó la Plaza de Armas y el Bulevar de Yarinacocha.
Una comisión del Vaticano realizó una inspección en Pucallpa, Ucayali, para preparar la visita del papa León XIV programada para el 15 de noviembre. El recorrido incluyó la Plaza de Armas y el Bulevar de Yarinacocha. | Andina
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Una comisión del Vaticano llegó a Pucallpa para realizar una nueva inspección de los lugares que serán escenario de la visita del papa León XIV a Ucayali, programada para el próximo 15 de noviembre. La delegación recorrió el Bulevar de Yarinacocha y la Plaza de Armas de Pucallpa, donde revisó las condiciones de seguridad, protocolo y desplazamiento del pontífice.

La visita de inspección se realizó este jueves y estuvo a cargo de integrantes del séquito pontificio y responsables de seguridad de la Santa Sede. Entre ellos estuvieron monseñor Lubomír Welnitz, ceremoniero pontificio; Stefano De Santis, funcionario de la Gendarmería Vaticana; y Fabrizio Iacovelli, vicecomandante de esta institución y conductor oficial del papamóvil.

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Durante el recorrido, la comisión revisó planos y coordinó con autoridades regionales, efectivos de la Policía Nacional y representantes de la Iglesia los detalles relacionados con el desplazamiento del papa León XIV y el desarrollo de las actividades previstas durante su visita.

El gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, señaló que esta sería la última visita de inspección de la delegación del Vaticano antes de la llegada del pontífice. “Vamos a ir al Bulevar de Yarinacocha, luego a la plaza. Esa es la agenda del día de hoy”, declaró Gambini tras recibir a los representantes de la Santa Sede, acompañado por miembros del Vicariato Apostólico de Pucallpa.

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Vaticano inspeccionará La Videnita

Este viernes 30 de octubre, la comisión se trasladará a La Videnita, en el distrito de Manantay, espacio donde el papa León XIV celebrará una misa durante su visita a Ucayali.

El gobernador regional indicó que las recomendaciones que formule la delegación serán tomadas en cuenta para culminar la preparación del recinto y garantizar las condiciones necesarias para recibir al pontífice y a los miles de fieles que acudirán a la ceremonia. “Todas las recomendaciones que mañana nos harán, porque es la última visita, ya nosotros vamos a ir implementando”, manifestó Gambini.

Los trabajos de acondicionamiento de La Videnita continúan como parte del operativo preparado para la visita papal.

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Actividades aún están por confirmarse

Durante la inspección también se evaluó la posibilidad de incorporar nuevas actividades a la agenda de León XIV en Pucallpa. Entre ellas figura una ceremonia de siembra de un árbol de shihuahuaco y un encuentro con niños y adolescentes en la Catedral de Pucallpa.

Sin embargo, ambas actividades todavía no han sido confirmadas oficialmente y permanecen en evaluación. Las decisiones finales dependerán de las coordinaciones entre la Santa Sede, la Cancillería, el Vicariato Apostólico de Pucallpa y las autoridades locales.

La visita del papa León XIV a Ucayali forma parte de su recorrido por el Perú, previsto del 11 al 16 de noviembre. En Pucallpa, el pontífice tiene programada una misa en La Videnita y actividades vinculadas con las comunidades amazónicas.

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