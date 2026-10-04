Clip viral de persecución y balacera de la PNP contra organización criminal en Lima circula como reciente, pero fue grabado en mayo de 2025

LO IMPRECISO:

En redes sociales circula el video de una persecución y balacera de la PNP contra una organización criminal, pero sin contexto de tiempo y espacio.

LO VERDADERO:

En realidad, el clip corresponde a un operativo realizado en mayo de 2025 contra integrantes de la organización criminal ‘Los Injertos del Centro’, en la Vía Expresa. No se trata de un hecho actual.

En los últimos días, en el marco del anuncio del Ministerio del Interior de que, entre el 29 de julio y el 29 de septiembre de este año, la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló 2.256 bandas criminales y capturó a 14.124 personas requisitoriadas por la justicia, se difundió en redes sociales un video que muestra una persecución y balacera durante un operativo policial.

En diversas publicaciones se indica que este fue grabado en Lima y que simplemente “se volvió viral”. Sin embargo, no se brinda información adicional para contextualizar el hecho. Esta ausencia llevó a algunos usuarios a asumir erróneamente, según se observa en comentarios, que se trataba de un hecho reciente.

Uno de los posts que obtuvo más alcance se encuentra en Facebook y supera las 327.000 reproducciones, 5.200 reacciones, 169 comentarios y 566 compartidos.

Post con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook | Composición: LR

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Una búsqueda inversa de los fotogramas permitió identificar su origen. En realidad, corresponde a un operativo realizado el 21 de mayo de 2025, en el que agentes de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) de la PNP intervinieron a integrantes de la organización criminal 'Los Injertos del Centro', en la Vía Expresa de Lima.

El viral fue registrado por la cámara de uno de los efectivos y muestra el momento en que se acercan al vehículo donde se encontraban los sospechosos, quienes, según reportes de medios como La República (1, 2), El Comercio y Latina Noticias, intentaron escapar en un vehículo y, durante la huida, chocaron contra otros. Finalmente, fueron cercados por los policías, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

La República presentó el hecho el 22 de mayo de 2025 (1). Foto: La República

La República presentó el hecho el 22 de mayo de 2025 (2). Foto: La República

El Comercio presentó el hecho el 21 de mayo de 2025. Foto: El Comercio

Latina Noticias presentó el hecho el 22 de mayo de 2025. Foto: Latina Noticias

El operativo dejó dos integrantes de 'Los Injertos del Centro' fallecidos y un tercero detenido. Además, tres efectivos policiales resultaron heridos. De acuerdo con las autoridades, eran investigados por su presunta participación en diversos delitos, entre ellos, robos agravados y extorsiones.

Por tanto, si bien el video es real y fue grabado en Lima, no corresponde a un hecho reciente, sino que data del 21 de mayo de 2025 durante un operativo contra una organización criminal en la Vía Expresa, en Lima.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido el clip de una intervención de la PNP en Lima, pero sin información adicional. Una búsqueda inversa permitió determinar que, en realidad, corresponde a un operativo realizado en mayo de 2025 contra integrantes de la organización criminal ‘Los Injertos del Centro’, en la Vía Expresa, y no se trata de un hecho actual.