Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLo último sobre el estado de salud del Papa León XIV
Sociedad

Pensionistas ONP aprenden IA y envían mensajes de aliento al Papa León XIV

Adultos mayores de Yuyaq aprenden a usar inteligencia artificial y herramientas digitales que les permiten llegar al Vaticano con sus mensajes de apoyo y oraciones por la salud del Sumo Pontífice.

Pensionistas de la ONP.
Pensionistas de la ONP.
Por
google iconLa República en Google

Emocionados por la llegada del Papa León XIV y ahora atentos a su completo restablecimiento, un grupo de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) encontró la forma de acercarse al Sumo Pontífice llevándole mensajes de aliento por su pronta recuperación utilizando la IA.

Gracias a las herramientas digitales que aprendieron a utilizar en la Yuyaq Casa del Pensionista, lograron crear imágenes de su ansiado encuentro con el Vicario de Cristo. Postales virtuales que acompañaron con palabras de fortaleza y enviaron desde el Perú hasta el Vaticano a través del uso de las redes sociales.

Video destacado

TODO SOBRE EL CASO LICEO: CHATS Y VIDEOS DESMIENTE VERSIÓN DE IMPLICADOS | ARDE TROYA CON OXENFORD

Son decenas de adultos mayores los que participan en talleres de alfabetización digital, computación y uso de celulares inteligentes. Lo que comenzó como una oportunidad para aprender nuevas herramientas se ha convertido en una experiencia que impulsa su autonomía y les abre nuevas oportunidades para desenvolverse en un mundo cada vez más conectado.

PUEDES VER: ¿Quién queda a cargo del Vaticano si el papa León XIV no puede por motivos de salud? Esto dicen las normas de la Iglesia Católica

Al ver sus creaciones finalizadas, las emociones afloraron, porque se sintieron capaces de seguir aprendiendo sin límites. La tecnología y las formas de comunicarse avanzan y ellos siguen sumando conocimientos en Yuyaq Casa del Pensionista de la ONP.

larepublica.pe

La alfabetización digital ha transformado la vida cotidiana de 1.643 pensionistas capacitados solo en el 2025, otorgándoles más autonomía, seguridad y confianza.

La experiencia de la Yuyaq Casa del Pensionista demuestra que la alfabetización digital no consiste únicamente en aprender a usar un teléfono inteligente o una computadora. Significa reducir brechas, fortalecer la autoestima, mejorar la calidad de vida y demostrar que nunca es tarde para seguir aprendiendo.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 15 de octubre de 2026

Por Carlin | 15 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 14 de octubre de 2026

Por Carlin | 14 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 13 de octubre de 2026

Por Carlin | 13 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pensionistas ONP aprenden IA y envían mensajes de aliento al Papa León XIV

Diputada de Renovación Popular atribuye los recientes casos de violación a menores al uso excesivo de redes sociales

Papa León XIV últimas noticias: El Vaticano informa que el sumo pontífice pasó una noche tranquila

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 14 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Asesinan a hombre en plena luz del día en la avenida La Marina y vecinos denuncian amenazas

Perro peruano Chaku Andino logra reconocimiento internacional: dónde podrás conocerlo este domingo en Lima

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Diputada de Renovación Popular atribuye los recientes casos de violación a menores al uso excesivo de redes sociales

Papa León XIV últimas noticias: El Vaticano informa que el sumo pontífice pasó una noche tranquila

Bloomberg: la mitad de los peruanos cree que la política de seguridad de EE. UU. limita la autonomía del país