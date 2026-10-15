Segundo caso del Liceo Naval: madre denuncia presiones para evitar que su hijo reporte presunto ataque en Maranguita

Un nuevo caso vinculado a la investigación por la presunta agresión sexual contra un escolar del Liceo Naval Almirante Guise abrió otra investigación en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. La denuncia involucra un presunto intento de agresión sexual contra otro adolescente internado preventivamente en el establecimiento, en un hecho que habría ocurrido el 6 de octubre en las duchas del módulo Bienvenida.

Según la denuncia presentada ante la Comisaría de San Miguel, el adolescente agraviado se encontraba bañándose cuando otro interno presuntamente intentó cometer un acto similar al investigado en el caso inicial. De acuerdo con la versión de la familia, el menor le contó lo sucedido a su madre al día siguiente, lo que motivó que acudiera a la Policía.

Video destacado TODO SOBRE EL CASO LICEO: CHATS Y VIDEOS DESMIENTE VERSIÓN DE IMPLICADOS | ARDE TROYA CON OXENFORD

La Décima Fiscalía Provincial de Familia de Lima dispuso diligencias preliminares por un plazo de 15 días para esclarecer las circunstancias del presunto ataque y determinar las responsabilidades correspondientes. Entre las actuaciones previstas se encuentran la toma de declaraciones, las evaluaciones médico-legales, la revisión de los registros del centro juvenil y la identificación del personal encargado de supervisar el sector.

Familia de segundo adolescente agraviado rechaza encubrimiento

El 14 de octubre, la familia del segundo adolescente denunciante difundió un comunicado en el que expresó su rechazo a lo ocurrido en el caso inicial del Liceo Naval y defendió su decisión de acudir a las autoridades. El documento fue suscrito por el abogado Andrés León Delgado en representación de la familia.

"Somos una familia que cree en la justicia y en la verdad", señala el pronunciamiento, en el que también se asegura que el adolescente mantiene su disposición a colaborar con las investigaciones y declarar sobre lo que vio y sucedió.

La familia negó que el menor forme parte de algún supuesto pacto de encubrimiento o silencio. Asimismo, explicó que el acercamiento de su hijo a uno de los seis adolescentes internados preventivamente en Maranguita respondió a un gesto de empatía, pues consideró que no debía permanecer solo.

La madre sostuvo que decidió denunciar después de que su hijo le contara que, mientras se encontraba desnudo y bañándose, otro interno habría intentado cometer un acto similar al investigado en el caso inicial.

"Quedarnos callados podría haber originado que ello se pudiese repetir con otro joven", manifestó en el comunicado. También rechazó que su decisión responda a una estrategia personal contra el adolescente denunciado y aseguró que habría actuado de la misma manera si cualquier otra persona hubiera agredido a su hijo.

Madre afirma que recibió llamadas para evitar la denuncia

Otro de los puntos expuestos por la familia son las presuntas presiones que habría recibido para no formalizar la denuncia. Según el comunicado, la madre recibió llamadas de familiares del adolescente denunciado para que no reportara lo sucedido.

"He recibido llamadas por parte de la familia del denunciado para no denunciar el hecho", afirmó. La mujer señaló que aceptar esa petición habría sido contrario a los principios y valores de su familia.

Además, sostuvo que existen declaraciones de testigos que respaldarían la denuncia. Sin embargo, estas versiones deberán ser evaluadas por el Ministerio Público como parte de las diligencias preliminares.

La familia también precisó que decidió acudir primero a la Policía y comunicar, de manera paralela, lo ocurrido a las autoridades de Maranguita. En su pronunciamiento, descartó que el centro juvenil les haya puesto trabas para presentar la denuncia y, por el contrario, indicó que se activaron los protocolos correspondientes tras conocerse el hecho.

Fiscalía investiga posible represalia vinculada al caso Liceo Naval

Las autoridades también deberán determinar si el presunto ataque guarda relación con las declaraciones que el adolescente habría brindado sobre la denuncia inicial por una agresión sexual ocurrida en un bus escolar.

Según la información del caso, durante una declaración en cámara Gesell, el segundo adolescente agraviado manifestó que el presunto ataque podría estar relacionado con las versiones que proporcionó ante la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Tercer Juzgado de Familia de Lima.

Esta posible conexión constituye una hipótesis que deberá ser contrastada durante la investigación fiscal. Por el momento, corresponde esclarecer las circunstancias del incidente y establecer si existió alguna motivación vinculada con el proceso judicial del Liceo Naval.

Por su parte, el Programa Nacional de Centros Juveniles informó que, tras conocer la denuncia, activó los protocolos correspondientes y separó al adolescente señalado del presunto agraviado.

La madre también rechazó que su hijo reciba algún privilegio dentro del módulo Bienvenida. Aseguró que pudo visitarlo recién dos semanas después del incidente, durante el horario establecido para los familiares de los adolescentes internados, y que el menor permaneció sujeto a los procedimientos regulares del establecimiento.

Finalmente, la familia pidió que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan. "Que la verdad se abra paso en los próximos días, que se cuente la verdad y que se haga justicia", concluyó el comunicado.