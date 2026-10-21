Puno: incendio de grandes proporciones consume totorales de la Reserva Nacional del Titicaca cerca de los Uros

Un incendio forestal afecta los totorales de la Reserva Nacional del Titicaca, en Puno, cerca de las islas de los Uros. La emergencia comenzó el 20 de octubre y sigue controlándose.

Un incendio forestal afecta los totorales de la Reserva Nacional del Titicaca, en Puno, cerca de las islas de los Uros. La emergencia comenzó el 20 de octubre y sigue controlándose. Foto: Canal N/Composición LR

Un incendio forestal afecta los totorales de la Reserva Nacional del Titicaca, en la región Puno, cerca de las islas de los Uros. La emergencia comenzó al mediodía del martes 20 de octubre en los sectores de Capujra y Millojachi, y continuaba este miércoles con labores para contener el fuego y evitar que alcance otras áreas de vegetación.

El siniestro movilizó a brigadas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Puno y efectivos de la Marina de Guerra. La emergencia también motivó la intervención de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), luego de que el presidente de la comunidad de Los Uros alertara a las autoridades. Hasta el momento, no se han determinado las causas que originaron las llamas.

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Incendio en Puno: Sernanp despliega brigadas para controlar el fuego en los totorales

Ante la propagación del incendio en los alrededores de la Reserva Nacional del Titicaca, el Sernanp movilizó a sus brigadistas especializados en incendios forestales para atender la emergencia. Las acciones se concentraron en sectores de amortiguamiento y áreas de aprovechamiento directo de la reserva, con el objetivo de contener las llamas y reducir el riesgo de que se extiendan hacia otros espacios naturales.

Las labores contaron con el apoyo de guardaparques y trabajadores de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Puno. Según los reportes disponibles, el fuego logró ser sofocado en el extremo sur de las islas; sin embargo, posteriormente se advirtió que avanzaba hacia el sector norte. Por ello, las tareas de control continuaban para frenar su propagación en los totorales del lago Titicaca.

Fuego avanza hacia el norte de las islas de los Uros y aún no se precisan los daños

La emergencia también requirió la participación de personal de la Marina de Guerra, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. Tras recibir la alerta de la comunidad, los equipos acudieron al lugar para apoyar en la atención del incendio. Además, el Ministerio de Defensa informó que la patrullera lacustre LP Ramis se desplazó hacia la zona afectada para sumarse a las acciones destinadas a controlar las llamas.

La preocupación se centra en la continuidad del fuego en un ecosistema natural próximo a las islas de los Uros. Aunque las autoridades desplegaron personal para evitar que el incendio alcance nuevas áreas, todavía no se ha precisado la magnitud total de los daños en los totorales ni si existen afectaciones a la fauna silvestre o a las comunidades cercanas. DICAPI informó que la emergencia no dejó personas heridas ni fallecidas. Las causas del siniestro permanecen bajo evaluación.