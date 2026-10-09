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Niña de 12 años tenía el vientre abultado y médicos descubren tumor de 25cm: fue extirpado con éxito

El caso se registró en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña, donde los especialistas lograron extirparle el tumor. Especialistas resaltaron que la detección precoz es importante para evitar el progreso de este tipo de males.

Médicos lograron extirpar tumor a menor de 12 años
Médicos lograron extirpar tumor a menor de 12 añosFoto: Andina / Difusión
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Una niña de 12 años ingresó por emergencia con dolores en el abdomen y con un vientre visiblemente abultado que simulaba un avanzado estado de gestación. Sin embargo, tras ser sometida a evaluaciones, los médicos confirmaron que la menor tenía un tumor de 25 centímetros y que pesaba 3 kilos aproximadamente.

El particular caso se presentó en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña y fue atendido por un equipo multidisciplinario de la entidad, que logró extirpar con éxito el tumor que afectaba la salud de la menor. Su historia deja más que una lección sobre la prevención y la atención de los cambios en el cuerpo de los infantes.

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Menor tenía tumor dentro de su cuerpo

La paciente de iniciales R. J. C. ingresó al Servicio de Emergencia del INSN Breña con dolores en el abdomen y el vientre abultado. En el establecimiento, fue sometida a un examen médico y una posterior cirugía que confirmó que tenía un tumor de 25 centímetros y que pesaba 3 kilos aproximadamente.

En la operación participó un equipo multidisciplinario del INSN conformado por ginecoobstetras, cirujanos pediatras, anestesiólogos, enfermeras instrumentistas y técnicos en enfermería. "En el instituto tenemos el servicio de emergencia de 24 horas de ginecología pediátrica. Es el único en el país. Eso es una ventaja, por eso la niña fue atendida a tiempo", explicó el jefe del Servicio de Ginecología, Dr. Jorge Corimanya Paredes.

La importancia de la detección precoz

El especialista resaltó que la detección precoz es importante para evitar el progreso del tumor. "Los padres deben estar pendientes de los tumores o durezas que aparecen en el abdomen o en las mamas. Afortunadamente, estos tumores son muy sensibles a la cirugía, se pueden curar casi al 100% siempre y cuando se atienda a tiempo", señaló.

Luego de la extirpación, la paciente fue trasladada a hospitalización del Servicio de Cirugía General para recuperarse y, tras unos días, fue dada de alta con orden de cita médica para que continúe su tratamiento ambulatorio. "No me imaginaba que mi hija tenía un tumor. Estoy agradecida con los doctores, enfermeras y todo el personal porque mi hija salió bien de la operación", afirmó la madre de la pequeña, Yenni Celestino Melgarejo.

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