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Sociedad

Reconocidos especialistas internacionales llegan hoy al Perú para ofrecer conferencia gratuita en Puno

La endocrinóloga Ligia Domínguez y el geriatra Mario Barbagallo compartirán sus conocimientos y experiencia en una jornada académica abierta al público este jueves 22 de octubre.

Doctor Pérez Albela
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El Perú recibe hoy a dos destacados profesionales de la medicina internacional: la doctora Ligia Domínguez, especialista en endocrinología, y el doctor Mario Barbagallo, especialista en geriatría, quienes visitan el país para participar en una importante jornada de divulgación médica y científica.

Ambos profesionales, reconocidos por su trayectoria en sus respectivas especialidades, ofrecerán una conferencia gratuita este jueves 22 de octubre, a las 2.00 p. m., en el Teatro Nacional de Puno, brindando al público la oportunidad de acceder a conocimientos especializados y conocer los avances y perspectivas de la medicina en sus áreas de experiencia.

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La participación de ambos especialistas representa una valiosa oportunidad para promover el intercambio de conocimientos, fortalecer la cultura de prevención y acercar información médica de calidad a la población.

*El evento es organizado por Dr. José Luis Pérez-Albela, Director de Bien de salud Wellness Center

Redes sociales del evento

https://www.facebook.com/DrPerezAlbela/posts/queridos-amigoslos-invitamos-a-participar-en-nuestro-seminario-de-saludcontaremo/1696587348490940/

https://www.instagram.com/p/DesfKW8z4RU/

https://www.tiktok.com/@dr.perezalbela.pe/photo/7698534016449776914

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