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Keiko Fujimori y Daniel Noboa tratarán agenda de seguridad en encuentro bilateral en Lima

Daniel Noboa ha sido cuestionado por violaciones a los derechos humanos. Pese a ello, desde antes de asumir su mandato, Fujimori anunció que tomaría como referencia sus medias contra la inseguridad.

Keiko Fujimori y Daniel Noboa tratarán agenda de seguridad en encuentro bilateral en Lima
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Keiko Fujimori se reunirá con su par ecuatoriano Daniel Noboa este martes 20 en Lima. Se trata, según anunció el Ejecutivo, de una reunión bilateral orientada a coordinar medidas frente a problemas comunes, como la inseguridad ciudadana, y ampliar la colaboración bilateral entre Perú y Ecuador.

La jornada incluirá el Encuentro Presidencial y el XVII Gabinete Binacional, espacios en los que representantes de ambos gobiernos evaluarán sus compromisos y plantearán nuevas líneas de trabajo.

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La cita abordará asuntos vinculados con la lucha contra la delincuencia y la defensa, además de iniciativas para dinamizar el intercambio comercial y las inversiones. También se prevé discutir propuestas relacionadas con el turismo, la conexión entre ambos territorios y el desarrollo de las localidades ubicadas en la frontera.

Asimismo, la agenda bilateral comprende temas ambientales, energéticos, mineros y sociales.

Luego, al término de las conversaciones, los gobiernos prevén establecer los compromisos que guiarán su cooperación durante el siguiente periodo.

Antes de esto, Fujimori y Noboa intercambiaron palabras durante las actividades oficiales por la transmisión de mando presidencial del pasado 28 de julio. En aquella ocasión, ambos líderes abordaron la necesidad de fortalecer la coordinación frente al crimen organizado transnacional y compartir experiencias en materia penitenciaria.

Keiko Fujimori plantea copiar estrategia de seguridad de Daniel Noboa

En Ecuador, durante el mandato de Daniel Noboa, se ha deteriorado la situación de los derechos humanos con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, casos de malos tratos en prisión y la declaración de un conflicto armado interno sin cumplir criterios objetivos, según diversas organizaciones de derechos humanos.

Pese a ello, Keiko Fujimori, desde antes de ganar las elecciones anunció sus planes de tomar como referencia las acciones de Noboa Azín para enfrentar la inseguridad en Perú durante un eventual gobierno. Así lo mencionó en una entrevista con el medio ecuatoriano El Universo.

La lideresa de Fuerza Popular comentó, en julio de este año, que ha conversado con Noboa y considera que "existen muchas similitudes en la problemática" y, por lo tanto, espera compartir "muchas soluciones".

"Creo que el presidente Noboa ha tomado medidas importantes de enfrentar este flagelo, de construir cárceles de manera inmediata, de no darle ni un milímetro a la criminalidad organizada. Eso mismo haremos desde el Perú y, lo más importante, esperamos pues tener una cooperación constante en compartir la información, en cuidar nuestras fronteras sin que estas se vean afectadas en el comercio exterior. Pero sí somos muy conscientes que vamos a trabajar juntos", declaró."Creo que el presidente Noboa ha tomado medidas importantes de enfrentar este flagelo, de construir cárceles de manera inmediata, de no darle ni un milímetro a la criminalidad organizada. Eso mismo haremos desde el Perú y, lo más importante, esperamos pues tener una cooperación constante en compartir la información, en cuidar nuestras fronteras sin que estas se vean afectadas en el comercio exterior. Pero sí somos muy conscientes que vamos a trabajar juntos", declaró.

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