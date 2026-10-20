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Sinuano Día, resultado del martes 20 de octubre de 2026: número ganador y La Quinta

Resultados de día de la lotería Sinuano del martes 20 de octubre en Colombia: consulta aquí el número ganador, el premio mayor y verifica si tu boleto fue el afortunado.

Sinuano Día, resultado del martes 20 de octubre de 2026: número ganador y La Quinta
Sinuano Día, resultado del martes 20 de octubre de 2026: número ganador y La QuintaSinuano
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El resultado de Sinuano Día del martes 20 de octubre de 2026 dejó como número ganador el (desde las 14.30 horas) y la Quinta fue el (desde las 14.30 horas). Consulta los resultados del chance colombiano y revisa las cifras del último sorteo para comprobar tu apuesta.

Resultado de Sinuano Día del 20 de octubre

Sinuano Día realiza su sorteo durante la jornada y da a conocer un número ganador de cuatro cifras junto con la Quinta. Una vez publicados los resultados oficiales, los jugadores pueden comparar los números con los registrados en su tiquete para verificar su apuesta.

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FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Cuál es el plan de premios del Sinuano?

Los premios del Sinuano se calculan según la cantidad de cifras acertadas.

AciertosPremio
4 cifras en orden4.500 veces al valor apostado
3 cifras en orden400 veces el valor apostado
2 cifras en orden50 veces el valor apostado
1 cifra en orden5 veces el valor apostado

Los montos finales dependerán del valor de la apuesta realizada por cada participante.

¿Dónde se pueden comprar las apuestas del Sinuano?

Los tiquetes del Sinuano pueden adquirirse en puntos autorizados de chance distribuidos en distintas regiones de Colombia.

Asimismo, algunas redes habilitadas ofrecen canales digitales para realizar apuestas de manera segura y dentro del marco legal establecido en el país.

Antes de participar, verifica que el establecimiento esté autorizado para comercializar este tipo de sorteos.


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