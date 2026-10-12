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Sociedad

Alerta en Loreto: exigen atender a indígenas tras muerte de adulto y síntomas similares en sus tres hijas

El hombre falleció por una enfermedad desconocida en la comunidad nativa San Juan. La organización indígena CORPI SL pide el despliegue inmediato de personal de salud para atender a las afectadas y proteger a la población vulnerable.

Imagen referencial de comunidad nativa
Imagen referencial de comunidad nativaFoto: SPDA/Spectabilis
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La Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (CORPI-SL) alertó que la comunidad nativa de San Juan, ubicada en la cuenca del Alto Paranapura, distrito de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, Loreto, afronta una emergencia sanitaria que debe ser atendida con urgencia.

El 10 de octubre, un hombre del pueblo Shawi falleció tras presentar síntomas cuya causa aún no ha sido determinada. Sus tres hijas menores de edad presentan un cuadro similar, por lo que exigen la intervención urgente del personal de la Red de Salud Alto Amazonas.

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Población vulnerable

Según CORPI-SL, la población de San Juan enfrenta serias dificultades para acceder a los servicios de salud. El puesto más cercano se encuentra aproximadamente a una hora de distancia, pero no cuenta con personal médico, mientras que la microred de salud está ubicada en Varadero, a unas tres horas, y aún no habría desplegado a su personal.

“Estas limitaciones dificultan la respuesta ante una emergencia que requiere evaluación clínica, identificación de posibles casos adicionales y medidas oportunas para proteger la salud de la población, especialmente de las tres niñas afectadas”, señaló la organización en un comunicado difundido el domingo 11 de octubre.

Exigen respuesta inmediata

Ante la gravedad de la situación, CORPI-SL exigió a la Gerencia Regional de Salud (GERESA) de Loreto y a la Red de Salud Alto Amazonas desplegar inmediatamente un equipo de salud a la comunidad San Juan para evaluar y atender a las niñas y a cualquier otra persona que presente síntomas.

Asimismo, solicitó activar la vigilancia epidemiológica para investigar la causa del cuadro clínico, identificar posibles casos adicionales y establecer las medidas de prevención y control necesarias, así como garantizar la atención y referencia oportuna de las personas que requieran atención especializada, priorizando a las niñas menores de edad.

Por último, demandan evaluar las medidas de inmunización que correspondan, de acuerdo con el diagnóstico y los protocolos sanitarios aplicables, y mantener informada a la organización y las autoridades comunales y las familias sobre las acciones adoptadas, las medidas preventivas y el seguimiento de los casos.

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