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Corte de agua este 7 de octubre en SJL, VMT, Independencia y más distritos: horarios y programación oficial de Sedapal

Sedapal ha programado el corte de agua potable el 7 de octubre en San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Independencia y Lurigancho, afectando varias zonas.

Sedapal recomienda revisar los horarios y zonas afectadas para planificar adecuadamente.
Sedapal recomienda revisar los horarios y zonas afectadas para planificar adecuadamente.Foto: Andina/Composición LR
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Sedapal programó para este miércoles 7 de octubre una suspensión del servicio de agua potable en sectores de San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Independencia y Lurigancho. La interrupción se realizará en distintos horarios y comprenderá diversas agrupaciones, asentamientos humanos y urbanizaciones de estos distritos.

Los cortes tendrán duraciones diferentes según la zona afectada. En San Juan de Lurigancho se han establecido interrupciones entre las 8 a. m. y las 10 p. m., así como otro grupo de sectores con suspensión hasta la 1 p. m. En Villa María del Triunfo e Independencia también se aplicarán horarios específicos, mientras que en Lurigancho el servicio será restringido durante parte de la tarde y la noche.

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Sedapal anuncia corte de agua en SJL, VMT, Independencia y Lurigancho este 7 de octubre

En San Juan de Lurigancho, un primer grupo de sectores tendrá interrupción del servicio entre las 8 a. m. y las 10 p. m. Entre las zonas incluidas figuran Pueblos Hermanos de Mayobamba, Nueva Alianza, Los Libertadores, Monte de Sion, Túpac Amaru II, San Valentín, Daniel A. Carrión, Santa Rosa de Lima, Julio C. Tello y Javier Pérez de Cuéllar, además de otros sectores y agrupaciones.

Otro grupo del mismo distrito tendrá corte entre las 8 a. m. y la 1 p. m. Allí se encuentran Nueva Esperanza, Cangallo, Unión y Progreso, Mano de Dios, Los Huertos de Canto Grande, Mira del Éxito, Miguel Grau-8 de Octubre, Las Terrazas II, Nueva Jerusalén, Raíces de Jicamarca, Nueva Imagen y otras zonas. En Villa María del Triunfo, el servicio se suspenderá de 8 a. m. a 8 p. m. en Tablada de Lurín, 25 de Diciembre, Tres Marías y Porvenir.

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Revisa los horarios y las zonas que tendrán restricciones en el servicio de agua potable

En Villa María del Triunfo también se incluye un grupo de sectores con interrupción entre las 8 a. m. y las 8 p. m., entre ellos Virgen de Lourdes, Quillabamba Comité 54, Los Molinos-Angamos, Nueva Esperanza, Chavín de Huántar, Villa Los Heraldos Negros, Ramón Castilla y Santa Cruz, además de una ampliación de Villa Los Heraldos Negros.

En Independencia, la suspensión está prevista de 12 m. a 8 p. m. y comprende zonas como 6 de Julio, 3 de Junio, José C. Mariátegui, San Camilo, San Juan de Dios, Santa Cruz, Virgen del Carmen I, 6 de Junio, San Albino, Villa El Carmen y El Ermitaño. Finalmente, en Lurigancho, las urbanizaciones Girasoles de Huampaní, tanto en su parte baja como alta, tendrán una interrupción programada entre la 1 p. m. y las 11:50 p. m.

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