“Antonio Mezarina y Manuel Espinosa son los peligros para Barranco”, advierte candidato de Libertad Popular José Rodríguez

Además, Rodríguez denunció cómo han afectado a la participación vecinal de Barranco las ordenanzas de la gestión de Renovación Popular | La República

Además, Rodríguez denunció cómo han afectado a la participación vecinal de Barranco las ordenanzas de la gestión de Renovación Popular | La República Carlos Felix

José Rodríguez Cárdenas, candidato a la alcaldía de Barranco por el Partido Libertad Popular, busca volver a dirigir el distrito que ya gobernó. En esta entrevista de Elige Bien 2026, cuestiona la situación actual de Barranco y plantea sus propuestas para recuperar los espacios públicos, mejorar la seguridad y fortalecer la participación vecinal. “Barranco es un distrito bastante pequeño, un pueblo muy chico, y dicen que ‘pueblo chico, infierno grande’. Es un infierno gigantesco”, sostiene.

- Usted ya ha sido alcalde de Barranco. ¿Por qué quiere volver a intentarlo?

- Por dos razones. La primera, porque la gestión anterior no alcanzó para poner los cimientos de una municipalidad mucho más eficiente, que aproveche sus recursos y su presupuesto, cosa que no venía pasando. Y la segunda, porque muchas de las políticas que implementamos, sobre todo las sociales, han sido cortadas de cuajo y se ha dejado sin esos servicios a los vecinos, sobre todo en las zonas más vulnerables.

- ¿De qué políticas sociales habla?

- Un ejemplo concreto: en el barrio de Malambo, que es una zona bastante olvidada y golpeada del distrito, instauramos un programa de atención a los chicos con educación y cultura los fines de semana, con un voluntariado de gente que iba a enseñarles a leer, a jugar, en fin. Eso finalmente se convirtió en un edificio que iba a albergar estas funciones de manera institucional, con guardería, sala de trabajo para que los muchachos hagan sus tareas, con internet, escritorios y sala de usos múltiples. Ese edificio se cerró el primer día de la gestión actual. La guardería se desalojó, la biblioteca se desmanteló y ahora está convertido en una oficina más.

- La actual gestión de Renovación Popular también busca la reelección. ¿Por qué el vecino barranquino debería optar por su candidatura en vez de a otros exalcaldes que también lo intentan?

- Ahora la Municipalidad de Barranco está dirigida por Renovación Popular, por [la alcaldesa] Vargas y por su gerente municipal, el señor Manuel Espinosa. Y los barranquinos sabemos que nuestro distrito está desordenado, descuidado, falta patrullaje, las calles están llenas de orines de perro, las discotecas y locales nocturnos no tienen ningún control. Se ha aumentado el gasto corriente de manera exorbitante. Por eso creo que deberíamos regresar a quien ya ha mostrado resultados. No vengo a ofrecer promesas en el aire; vengo a decir que quiero repetir las cosas buenas que hice en mi gestión y corregir lo que nos faltó hacer o en lo que nos equivocamos.

- Existen espacios públicos abandonados. ¿Cuál sería su primera acción para recuperarlos?

- Lo primero es lo que hicimos en la primera gestión: una limpieza general de todo. Empezamos baldeando, limpiando, sembrando los espacios de tierra, poniendo adoquines para que sean más habitables, porque los sitios de tierra no sostienen bien la siembra de flores —lo intentamos en algunos lugares y no funciona—. Tener buenos árboles bien regados, limpieza, iluminar las calles oscuras: ese es el principio para recuperar las condiciones de seguridad y de orden en el distrito. Luego, movilizar en el espacio público nuestros programas sociales: atención a niños, a personas mayores. Teníamos programas de deporte en los parques, donde cerrábamos calles para ampliar el espacio y que la gente lo pudiera usar. Son acciones inmediatas que no cuestan gran cosa pero generan mucho beneficio a los vecinos.

-¿Garantiza recuperar la participación vecinal en las decisiones ediles?

- Claro que sí. Nosotros multiplicamos las juntas vecinales, que eran nueve, a 24. ¿Por qué? Porque la participación vecinal se tiene que dar en contextos pequeños; no podemos pensar que la gente se va a agrupar en una zona de 15 o 20 manzanas, porque no se conocen entre sí. La experiencia nos demostró que, más allá de que la gente simpatizara con el alcalde, si hay un proceso de trabajo donde se acoge y se atiende el pedido del vecino, la relación fluye muy bien. Yo no necesito rodearme de una corte de seguidores para que las cosas funcionen. Eso ya se demostró en la práctica con las juntas vecinales.

- Hay otros candidatos que aparecen como favoritos. ¿Cómo pretende superarlo en las pocas semanas que quedan?

- Mezarina es un alcalde que todo el mundo conoce y tiene un grupo de gente que lo apoya, pero son vecinos que están mirando más su problemática personal, porque él les ofrece beneficios directos, y eso genera una expectativa en ese grupo de personas. Pero Mezzarina también tiene un rechazo muy grande en la mayoría de la población. Esas encuestas están para desanimar a las personas, para que digan "no quiero que gane Mezzarina, entonces el mal menor será el señor Espinosa". Y no es así: aquí las personas peligrosas para el distrito son Mezarina, por su historial que todo el distrito conoce, y el señor Manuel Espinosa.

- De qué historial habla.

- Mezarina es quien permitió que Bordemar funcionara aun cuando había violado totalmente los términos de su contrato: le cambió el uso de deportivo a comercial, y ahí comienza el gran problema de Bordemar. También, contra viento y marea, concesionó el Estadio Unión, que ahora todos los vecinos reclaman esperando que, cuando él hable de "recuperarlo", lo devuelva como espacio municipal de alcance vecinal. Y no es así: el Estadio Unión está concesionado y va a funcionar administrado por un concesionario privado, y eso no lo dice.

- El tráfico en Barranco es un suplicio. ¿Qué plantea hacer?

- Hablar con las constructoras y generar una ordenanza de horarios de descarga y vaciado de concreto, porque eso también genera problemas en horas punta. Otro tema importante es coordinar con la Municipalidad de Lima y con la ATU, que administran los semáforos en Barranco y en toda Lima, para que se sincronicen.

También tenemos un par de proyectos de playas de estacionamiento en la entrada del distrito: uno debajo de lo que hoy es la Central de Seguridad Ciudadana de Serenazgo, en la esquina de Bulevar con San Martín, conservando la infraestructura de arriba —no vamos a mover el Centro de Atención al Adulto Mayor— y construyendo abajo un sótano de estacionamiento, para que los visitantes dejen el auto ahí y caminen hacia la zona comercial, en lugar de alimentar la congestión que los fines de semana es mucho más fuerte que en cualquier otro momento. Son medidas que queremos implementar mientras presionamos, junto con los demás alcaldes de Lima, para que se ejecuten medidas que mejoren el sistema de transporte metropolitano. Eso es sumamente importante.